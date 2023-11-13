【即時短評】國家關鍵基礎設施防護 不能只有參謀作業

國軍在未實施精簡方案前那個「兵多將廣」的時代中，曾派駐兵力進入部分國營設施實施防護。我國在美方建議下力推「國家關鍵基礎設施防護」方案，若要由軍方臨戰或狀況提升時，再臨時趕赴要域支援，委實緩不濟急。考量恢復實兵精簡進駐，或擴編保警、以退伍軍人擴編保全並提升戰力實地駐防，較具實戰意義。

關鍵國營事業如過去核電廠、火力發電廠、油庫，附近高地都有高砲連相關防空火力進駐，負責低空防衛，但國軍兵力歷經逐年精簡，再無力實施部署，取而代之是軍事單位與轄區周邊關鍵基礎設施管理單位每年固定簽署書面「支援協定」，戰時軍方有支援提供護衛的義務，包括車站、煉油廠、電台發射設施等，但部隊任務繁忙、移防受訓頻繁，支援協定多半淪為參三作戰業務受檢時的官樣文章，疏於實際演練。

憲兵指揮部釋出指揮官實際率隊針對陽明山衛星站關鍵基礎設施實施偵察的訊息，無不有回應美方要求我強化「國家關鍵基礎設施防護」的意涵，尤其當地有多處台美國安合作的機敏處所，但縱然有周全幕僚作業方案，還是有盲點。

憲兵目前在陽明山只有一處接近中山樓園區由數名士兵共管的招待所，沒有實兵，國軍山中惟一實兵單位，除去空軍與海軍無法抽離任務的防空、海偵單位外，只有在山脈背面遠在金山八煙天龍營區的陸軍特戰連，部隊要機動沿崎嶇山路趕抵平等里，恐怕要一個多小時以上。憲兵本身包括黑鷹特勤隊、士林憲兵隊、裝憲營都在山下市區內，接獲狀況要自外雙溪沿平菁街機動抵達衛星中心所在的平等里，路程更遠。敵滲透特攻定屬無預警為之，當真實狀況下軍方趕抵現場，恐怕也只能試著奪回已遭攻佔的陣地，無法預先抵禦，維持基礎設施的運作。

行政院已採取措施，針對駐防關鍵基礎設施如電廠、科學、生醫園區的保二員警實施步兵戰鬥訓練，試圖讓設施第一時間面對破壞行動時有基礎防衛能力，但如陽明山上的中華電信衛星站就不在保二的防護範圍內，面對相關設施，國軍應檢派實兵部隊直接進駐，或引薦精壯退役職軍代訓並以聘雇方式組建具備戰力的保全，針對設施地理特性規劃防務，直接進駐接防，才有落實「國家關鍵基礎設施防護」的誠意。

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