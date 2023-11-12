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陸軍新型戰車新掩體三駐地 減量不減項趕工興建

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
因應我對美採購M1A2T戰車明年抵台，陸軍司令部向立法院報告首度證實，將在陸軍關渡指揮部所屬淡水營區、北五堵營區及海軍陸戰隊大崗營區，新建戰甲車掩體及掩體附屬設施。圖為示意。圖／本報系資料照
因應我對美採購M1A2T戰車明年抵台，陸軍司令部向立法院報告首度證實，將在陸軍關渡指揮部所屬淡水營區、北五堵營區及海軍陸戰隊大崗營區，新建戰甲車掩體及掩體附屬設施。圖為示意。圖／本報系資料照

因應對美採購M1A2T戰車明年抵台，陸軍司令部指出，將在陸軍關渡指揮部所屬淡水營區、北五堵營區及海軍陸戰隊大崗營區，新建戰甲車掩體及掩體附屬設施。由於三處都緊臨國道一號高速公路南北進入台北市要道旁，108輛新型戰車主戰任務將是衛戍台北。

陸軍關渡指揮部所屬淡水營區，位於淡水河口旁，是反制敵軍自河口進入台北的主要防衛陣地；北五堵營區位於高速公路五堵交流道旁，戰甲車可快速登上國道，防堵敵軍進入台北；大崗營區位於桃園龜山距國道一號林口交流道不遠處，地理位置同樣具備快速上國道搶占要點的特性，營區現在為海軍陸戰隊66旅駐防，未來預計供陸軍裝甲部隊同駐，與同一區域原本即有戰甲車掩體的陸軍269旅金龍營區，共同執行台北衛戍任務。

針對新型戰車所需新建戰甲車掩體進度延遲，陸軍司令部表示，此案計畫目的是因應未來需求，規畫整建營區掩體設施，供戰甲車停放，提高隱密及存活，以利戰備部隊任務需求，提升戰備效能與安全，建置符合實需的掩體設備。全案計畫原金額新台幣9億177萬8000元，執行期程2022年至2025年在淡水營區、北五堵營區及大崗營區新建戰甲車掩體及掩體附屬設施；專案管理廠商今年2月依契約完成整體規畫， 因應近年營建物價波動，評估全案所需經費計新台幣17億餘元，全案經國防部核定。

陸軍司令部指出，戰甲車掩體工程為重要戰備工程，受營建物價波動影響執行進度，陸軍積極檢討後續諸般管制作為，以減量不減項方式，辦理可行評估報告修訂；將要求各單位主動協辦外籍營造工入營作業，解決施工階段工程缺工問題。針對掩體易受天候影響的主體結構、戶外變電站、排水溝鋪築及路基夯實等工項，檢討調整工序施作室內裝修工項，避免在汛期及颱風好發時期施工，減少天候對工程進度影響因素。

陸軍 陸戰隊 海軍 國防部

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