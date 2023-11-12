綠委示警 義務役早退伍 操作新軍備可能威脅作戰效能

民進黨立委羅美玲向國防部提出書面質詢，未來三年到五年，國軍至少將接收15種新裝備，但國軍志願役部隊人力缺額過多，人力大規模流失，可能導致義務役士兵操作新裝備，他們完成訓練後可能很快退伍，將對國軍作戰效能構成威脅。

羅美玲表示，近年來台海局勢詭譎，今年9月國防部發布民國112年國防報告書，將第一島鏈上的美軍基地盡數標註，大篇幅分析台灣與鄰國的防衛方向。報告書卻未提及未來國軍人數以及相關培訓計畫。

羅美玲指出，根據國防部算書，明年志願役官士兵預算員額，比今年遽減5187人，減少近10個營志願役人力。減少員額幾乎都是基層士官長、士官與士兵，其中士官長從今年1萬4600人，降為1萬4300人，減少300人；士官從7萬5201人，降為7萬3600人73，減少1601人；士兵從4萬4911人，降到4萬1670人，減少3241人，合計減少5142人，影響戰力。

羅美玲說，未來三年到五年，國軍將接收至少15種新裝備，包括海馬斯多管火箭系統、M1A2T戰車、F-16V block70戰機等美製軍備，都將在2024年至2026年間陸續交付我國，官兵不僅需要接收這些裝備，還需要花費較長的時間熟悉和運用武器。如果志願役人力大規模流失，可能導致由義務役士兵操作新裝備，他們在完成訓練後可能很快就退伍，這將對國軍的作戰效能構成威脅。

羅美玲引述立法院預算中心報告指出，觀察近年國軍志願役人數變化狀況，人數110年底達近年最高的16萬4884人後，111年底人數降為15萬9392人，較110年底減少5492人，減幅3.33%；112年6月底志願役人數更降至15萬5218人，較111年底減少4,174人，減幅2.62%；除為107年以來新低外，亦有眾多第一類型戰鬥部隊編現比不及八成，恐不利新式武器裝備籌獲後部隊操作人力的培訓與長留久用。

羅美玲建議，有鑑於避免國軍部隊人力缺額過多，導致戰力受到影響，請國防部應就國家人口政策，從開發人力來源，留住優秀可用人力，積極規畫長期人力政策規畫，確保兵力組織結構完整。

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