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軍艦開放變造勢？ 藍質疑不中立

聯合報／ 記者林保光王昭月／高雄報導
今年最後一場國軍營區開放活動，昨天在高雄新濱營區舉行，大批民眾排隊等著進入營區參觀。記者劉學聖／攝影
今年最後一場國軍營區開放活動，昨天在高雄新濱營區舉行，大批民眾排隊等著進入營區參觀。記者劉學聖／攝影

海軍新濱營區昨開放民眾參觀，玉山軍艦、塔江軍艦及快速布雷艇等國造軍艦艇都開放登艦，吸引上萬人潮排隊目睹。民進黨立委劉世芳與同黨多位立委參選人到營區外，高喊「支持國防自主、支持潛艦國造」，引發藍營質疑動用國家資源，當成個別黨派或個人造勢舞台，是否行政不中立，恐要給外界交代。

國防部的「國防知性之旅」，先前在清泉崗舉辦過航空嘉年華、陸軍則開放湖口營區，昨天海軍開放高雄新濱營區，展示國造艦艇，引人矚目。

海軍「112年國防知性之旅」今年最後一場軍營開放活動在高雄新濱營區舉行，首度開放國造國艦讓民眾登艦，昨天上午9點不到就有大批民眾排隊等著參觀，海軍共開放玉山艦、塔江艦以及快速布雷艇供民眾參觀，現場有人清晨6點半就抵達營區，長長人龍幾乎看不到盡頭。

海軍將國艦國造的兩棲船塢運輸艦玉山軍艦（舷號1401）、沱江級塔江軍艦（舷號619）及快速布雷艇等3艘艦艇停泊在新濱碼頭，軍方安排解說人員，讓民眾更深入了解國防。軍事迷詹致中表示，海軍好幾年沒開放民眾參觀軍艦，這次他特別起早，就是要親眼觀看玉山艦國造成果，發現駕駛台的設備與商船相比更為先進。

立委劉世芳與高雄立委參選人黃捷、李柏毅，穿著「海鯤」T恤，在營區外呼口號，希望潛艦國造。劉世芳說，過去台灣面臨境外勢力，一定支持站在第一線的海軍，但最近海軍在潛艦國造已動用500億元特別預算，卻遇到「亂流」要刪除、凍結海軍潛艦預算，為了希望支持潛艦國造召集人黃曙光上將，才到新濱碼頭前表達對海軍的支持。

國民黨立委參選人李眉蓁說，尊重對手的選戰策略，但動用國家資源當成個別黨派或個人造勢的舞台，是否行政不中立？又是否「綠能，你不能」，恐怕要給外界一個交代。

海軍艦隊指揮部說明，立委等人著「海鯤」T恤到場時，隊部即派員溝通，劉世芳等人知道競選活動不宜進入營區，隨後與其他立委參選人在營區外的台航大樓前表達訴求，並未進到營區內部，因此沒有行政不中的疑慮。

海軍 軍艦 玉山艦 2024高屏離島立委

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