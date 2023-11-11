【專家之眼】淡水河防實彈驗證實乃假戲真做

從綠營首度執政陳水扁總統主政時期開始，漢光演習就開始在實兵驗證階段，演練共軍經由淡水河口入侵，逆流而上攻略臺北，期能直取中樞。多年來雖然多次在淡水河口演練此項課目，卻考量淡水河口周邊地形地物以及人口稠密，向來都是採取實兵不實彈方式，並成為年度漢光系列演習重要展示演練課目。

結果沒有想到居然朝野立委透過決議，要求國軍在淡水河口進行實彈驗證，希望能夠藉此判斷當前河口防禦作戰構想，是否能夠確實奏效達成作戰使命。說實在話，筆者必須在此指出，基於下述幾項因素，要求淡水河口防禦案進行實彈驗證，實在是誤打誤撞搞錯方向，最後恐怕是會搞成假戲真做。

首先必須坦白指出，漢光演習為國軍演練台澎防衛作戰各項作戰構想重要演訓項目，但基本上會將演練項目區分成驗證課目與展示課目，許多驗證課目因為有其機敏性，因此從不對外公開，亦未安排媒體報導採訪。相對上有許多課目係屬於展示課目，特別是相關火力展示與精準武器射擊課目，就會高調安排三軍統帥主持以及政府高層視導，並且主動邀請媒體採訪報導，此亦為國軍年度對外公關工作重點項目。

當初淡水河口防禦演練案，其實是源於推演共軍針對中樞指揮體系進行斬首戰而來，所以基本上，整個演練行動具有高度對外展示防衛作戰構想之用意，所以將其定位成展示課目，原則上並不為過。但共軍若是要針對我政軍中樞首長實施斬首行動，是否必然會從淡水河口入侵，溯源逆流而上，確實存在相當大爭辯空間。

此項作戰演練課目，當最初公開推出並邀請媒體報導時，確實就有軍事評論者認為此種作戰想定不切實際。特別是沿著淡水河逆流而上進襲臺北市區，基本上就搭乘船舶舟艇之部隊兵力來說，其運動態勢就如同進入峽谷隘口般，其實是受到相當嚴重限制，不但會喪失機動彈性與行動自由，更有極大可能完全無法利用任何有利岸邊河灘地形，針對河道兩側防禦部隊殺傷火力，提供兵力防護功能。所以共軍會採取此種讓本身陷入地理條件不利態勢作戰方案，其實機率並不算高。

再者就要考量從當年陳水扁總統主政時期至今，整個淡水河口地區相關地理條件，特別是包含台北港以及淡海新市鎮在內等多項人工建物，早就讓整個兵要地形地勢產生重大變化，相對上共軍若是還想要從淡水河口長驅直入攻略臺北，恐怕整個作戰構想都須進行顛覆性調整。

但整個問題關鍵在於是否「平日練兵處就是戰時用兵地」？特別是此項淡水河口防禦作戰案，經過多次公開演練，媒體密集報導，並且亦確實顯示出，溯源逆流而上進襲臺北，途中確實是障礙重重。基於此種客觀現實條件，共軍還會依據我方所認定之作戰方案，依舊沿淡水河逆流進襲台北市區嗎？

至於朝野立委透過決議要求國軍在淡水河口進行實彈驗證，筆者必須說真是將假戲當真，搞到假戲真做地步。原本是個針對媒體與社會公眾，經過精心安排，聲光效果相當震撼，但卻未見得符合戰術實況之演練課目，最後很可能會更加扭曲其原貌，引發更嚴重誤解。

特別若是考慮實彈驗證所需之安全隔離、戒護與標靶勤務作業負荷，在淡水河口周邊住家密集之地，展開實彈射擊演練，假若未能妥善規劃，恐怕會對當地居民產生極高風險，但能夠收到多少實彈射擊驗證效果，實在並不樂觀。

說實在話，朝野立委通過此種決議，在相當程度上，其實顯現出國防主政單位與立法機構溝通仍待加強；立委提出此種決議，確實讓人感覺有些撈過界，而軍事機構確實應當讓立法委員理解此等演練課目，其本質究竟為何？對國防部來說，搞個相當震撼之實彈射擊秀，其實也不是難事，但漢光演習畢竟不是漢光演戲，國防預算總還是來自納稅人所繳納稅金，沒實質效用胡亂揮霍，實在沒有必要！

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