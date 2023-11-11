聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸軍前上校向德恩兩度簽投共誓約書 監院彈劾
陸軍五六四旅前上校副旅長向德恩兩度簽署為中共效命之誓約書，又長年來多次收受邵姓共諜交付之賄款，敗壞軍紀、玷辱官箴，嚴重戕害國軍保家衛國形象，監察院通過監察委員林文程、蔡崇義、賴鼎銘提案彈劾。
監委批評，向德恩是近年國軍現役軍官涉及共諜案件階級最高者，卻為貪圖小利辜負國家多年栽培，自應受最嚴厲之處分，依法移送懲戒。
彈劾案文指出，向德恩為國軍現役高階軍官，受到共諜邵維強許予金錢及協助升遷之利誘，竟兩度簽署效忠中共誓約書，由邵維強攜赴大陸轉交共軍設於廈門市人民政府之情報掩護機構人員，違背其身為現役軍人對於國家之忠誠義務，與應該盡全力抵禦敵人，切實維護國防安全之法定職責，足見其軍人武德淪喪，深為國人所不齒。
彈劾案文表示，向德恩遭檢調查出陸續收受邵維強交付之賄款合計五十六萬元，經高雄地方法院審理後，處有期徒刑七年六個月。此部分所為違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及國軍人員廉政倫理須知有關國軍應保持清廉，不得收受與其職務有利害關係者財物或不當利益之規定，相關情節重大、事證明確，依法移送懲戒。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言