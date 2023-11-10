陸長征火箭 飛經我上空

國防部表示，我方昨晚七時廿三分偵獲中共於四川西昌衛星發射中心執行長征運載火箭搭載衛星發射任務，長征火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外，國軍對此保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。

空軍聯合美方在新竹樂山部署長程預警雷達，具三百六十度偵追三千六百公里空中目標的性能，過去即能偵追北韓和中國大陸發射的導彈或火箭。

另外，中共山東號航艦編隊自八日下午開始，沿台灣海峽中線以西，由南向北航行，昨天上午八時許經北部海域、持續朝北航行，國軍綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。

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