美製狙擊槍、耳罩偵爆犬 大選維安特勤成軍

為大選維安，憲兵指揮部「偵爆犬」將穿上犬鞋、戴抗噪耳罩出任務。記者許正宏／攝影 國安局特勤中心昨為第十六任總統副總統候選人安全維護專精訓練舉行結訓暨編成典禮，最新採購的美造BARRETT MRAD狙擊槍組及戴耳罩、穿犬鞋的黑色拉布拉多「偵爆犬」受注目。

國安局特種勤務指揮中心主責的「安維八號」任務，男女侍衛官約兩百廿人，編為三加一組，昨在大直基地正式成軍。各擬參選陣營均派代表出席。

特勤中心展示了反狙擊組、火力隨扈組等反恐維安執勤使用的各種新式槍枝，其中對美採購的美造BARRETT MRAD狙擊槍，有效射程四五○公尺，不但配備「NVLS夜視鏡」與滅音器，也首度配備了「NVLS熱顯像儀」，搭配具備GPS定位功能定位敵人目標的法製槍響偵測器，能夠迅速反制夜間隱身在造勢嘈雜環境中的恐怖分子，提升夜戰能量。

憲兵指揮部十一隻偵爆犬小組也編入「安維八號」任務。由於過去軍犬組所屬的偵爆犬曾在造勢場合受鞭炮與瓦斯汽笛噪音驚嚇而走失，這次的犬隻配掛美軍軍犬標準配備的抗噪耳罩，可降低百分之五十噪音，另外有戶外犬鞋，避免在光滑地面打滑，犬隻還配戴位置狀況警示燈。

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