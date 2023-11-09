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經過台灣上空 國防部：晚間偵獲中共自四川西昌發射長征運載火箭

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
空軍樂山長程預警雷達能360度監偵3600公里範圍。圖/國防部青年日報
空軍樂山長程預警雷達能360度監偵3600公里範圍。圖/國防部青年日報

國防部今日表示，我方今晚偵獲中共自四川西昌執行長征運載火箭發射。國軍保持高度警戒，確保空防安全。

空軍聯合美方在新竹樂山部署長程預警雷達，具360度偵追3600公里空中目標的性能，過去即能偵追北韓和中國大陸發射的導彈或火箭。

國防部表示，今（9）日19時23分偵獲中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征運載火箭搭載衛星發射任務。火箭飛行路徑經過我上空，高度位於大氣層外。

國防部表示，國軍對此保持高度警戒，周密掌握相關動態，並採取預應作為，確保空防安全。

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