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國防部：軍用商規無人機量產 仍鎖定國防自主廠商
國防部昨日表示，軍用商規無人機原型機後續量產案，因不符合限制性招標要件，未來將採公告選擇性招標，並以最有利標方式，評選符合國防自主政策的優質廠商。
國防部今日表示，國防部辦理各項採購，均周延評估並妥適規劃採購策略，秉公平、公正、公開原則，依法辦理。軍用商規無人機原型機屬首次研發製造，採限制性招標，採購5型36架、合格5型35架，將據以訂定量產招標規格，並用於教育訓練。
國防部表示，後續量產案因不符合限制性招標要件，將採公告選擇性招標，並以最有利標方式，評選符合國防自主政策的優質廠商。外傳「因國外廠商施壓，進而開放競爭」並非事實。
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