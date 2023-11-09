快訊

盲眼龍婆2024年「7大預言」出爐：普亭遭自己人暗殺、癌症可治癒

調查局擬增設一副局長 明年初高層人事爭奪戰提早開打

祈錦鈅生了！煎熬2天「痛如十根肋骨一起斷」 順利生下寶寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍山東艦上午航經北部海域往北 國軍持續監控

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為山東艦資料照。圖/取自解放軍海軍微信公眾號
圖為山東艦資料照。圖/取自解放軍海軍微信公眾號

國防部今天表示，中共山東號航艦編隊今天上午航經北部海域持續朝北航行，國軍派適切兵力監控應處。

國防部說，中共山東號航艦編隊自昨天下午起，沿台灣海峽中線以西，由南向北航行，迄今天上午8時許，經北部海域持續朝北航行。

國防部說，期間國軍運用聯合情監偵手段，綿密掌握海空域動態，並檢派適切兵力監控應處。

國防部 監控 國軍

延伸閱讀

共軍山東艦沿台海中線以西航行 國防部：綿密掌握

中共攻台不似想像容易 一大原因居然是消波塊？

國軍募兵成效低落 國防部將鎖定「這兩種人」輔導從軍

共軍海空聯訓 大批機種豪華編隊穿越巴士海峽

相關新聞

安維兵力成軍 蔡明彥：確保參選人安全 任務只許成功不容失敗

總統大選競爭白熱化，各組候選人即將見真章，將納入維安任務。國安局特勤中心上午舉行「安維8號」成軍儀式，身兼特勤指揮官的國...

共軍山東艦上午航經北部海域往北 國軍持續監控

國防部今天表示，中共山東號航艦編隊今天上午航經北部海域持續朝北航行，國軍派適切兵力監控應處。

國安特勤「安維8號」編成 保護各組正、副總統候選人

2024總統大選將於明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選...

共軍山東艦沿台海中線以西航行 國防部：綿密掌握

國防部今天表示，中共山東號航艦編隊自昨天下午起，沿台海中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行，國軍運用...

影／掛耳罩穿犬鞋不怕鞭炮 憲兵偵爆犬黑拉拉維安形象討喜

憲兵偵爆犬此次依慣例納入第16任總統、副總統候選人安全維護編組中，本屆偵爆犬配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋，造型討喜。

安維八號成軍 新槍擊聲響偵測系統附GPS高速定位

國家安全局特勤中心「安維8號」兵力今日在台北大直舉行成軍儀式，現場特別展出為狙擊小組新採購的「聲響槍擊偵測系統」，系統有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。