安維兵力成軍 蔡明彥：確保參選人安全 任務只許成功不容失敗

總統大選競爭白熱化，各組候選人即將見真章，將納入維安任務。國安局特勤中心上午舉行「安維8號」成軍儀式，身兼特勤指揮官的國安局長蔡明彥表示，安維任務是法定職責，非為某一黨派或個人服務，重點在於確保參選人的人身安全，這是只許成功，不容失敗的任務。

特勤中心上午在大直基地舉辦成軍儀式，由蔡明彥與立委代表校閱編組3+1（3組候選人、1預備組）220人男女維安部隊，並聽取特勤人員宣讀誓詞。儀式後蔡明彥前往裝備陳展區，了解維安執勤使用的各項槍械與通訊電子系統性能。

蔡明彥向參演兵力致詞表示，這是訓練成果的總驗收，也是真正工作的開始，這次安維8號專精訓練依任務需求編排不同課程施教，要求專業、體能、儀態、精神意志、協調合作、整合運用及反應能力，都展現具體成果，他對成員務實努力表達高度肯定嘉勉。

他表示，總統大選是民主國家發展盛事，備受國際各界矚目，國安局負責維護候選人安全，責任重大，為確保候選人人身安全，特勤中心成立專案編組，他在校閱典禮中看到全體人員高昂士氣、依法行政的決心，倍增達成任務信心。

蔡明彥也提出數點期勉指出，維安人員須堅定依法行政、貫徹行政中立，國安局依法授權，協同有關機關執行法定任務，不是為個人或黨派，重點在維護候選人人身安全；而民主時代的政治領袖必然走入群眾，深入群眾目的就在於希望親民，所以在觀念上，務必講求安全與便民兼顧；在做法上，也須把握政治、法律、社會、警衛及技術等整體層面執行，塑造專業特勤團隊的素養及形象。

蔡明彥提到，在多元社會裡沒有任何事情可靠自己獨立完成，尤其是安維的工作，更需藉助友軍力量及合作，因此安維任務由特勤中心統籌規劃執行，加強與軍、憲、警、調及海巡等機關協調聯繫，以參選人的近身警衛為核心、周邊警衛為重點、全面治安做支撐，發揮統合力量，協力完成任務。

蔡明彥也說，安維任務是複雜敏感、重要且艱鉅工作，「這是只許成功，不容失敗的任務」，在任務期間，全體工作人員特令嚴守紀律要求，注意保密工作，各位要把訓練期間所學習的學理還有實務相互結合；未來可預期選舉的激烈，全體人員應發揮勇於任事團隊精神，貫徹國家所賦予神聖使命。

成軍儀式現場邀請立法院外交及國防委員會召委何志偉、廖婉汝、國民黨立委游毓蘭、中央選舉委員會主委李進勇、海巡署長周美伍；法務部調查局局長王俊力、候選人競選辦公室、內政部警政署、國防部憲兵指揮部及特勤編組單位等機關首長及代表出席觀禮。 國安局特勤中心上午在大直基地舉辦安維8號成軍儀式，國安局長蔡明彥攜同立委前往裝備陳展區，了解維安執勤使用的各項槍械與通訊電子系統性能。記者洪哲政/攝影 國安局特勤中心上午舉行「安維8號」成軍儀式。記者洪哲政/攝影 國安局特勤中心上午舉行「安維8號」成軍儀式，行列中不乏女性侍衛官。記者洪哲政/攝影

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