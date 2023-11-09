快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

國安特勤「安維8號」編成 保護各組正、副總統候選人

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力，特勤中心成員宣示上任。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力，特勤中心成員宣示上任。記者許正宏／攝影

2024總統大選將於明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力。

特勤中心成員宣示上任，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材，演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。

總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力，特勤中心成員宣示上任。記者許正宏／攝影
2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力，特勤中心成員宣示上任。記者許正宏／攝影

國安局 大直 2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

郭賴陣營發言人出席安維成軍儀式 有信心郭賴配成第4組參選人

國安局特勤安維8號兵力明成軍 新購反恐科技槍械搶先曝光

安維八號明成軍 總統候選人新防彈掃街車曝光

傳特勤中心副指揮官空降 黑箱爆「退休潮」？國安局回應了

相關新聞

影／掛耳罩穿犬鞋不怕鞭炮 憲兵偵爆犬黑拉拉維安形象討喜

憲兵偵爆犬此次依慣例納入第16任總統、副總統候選人安全維護編組中，本屆偵爆犬配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋，造型討喜。

安維8號成軍 蔡明彥：保護參選人 只許成功不容失敗

總統大選將至，國安局特勤中心今天上午舉辦「安維8號」成軍典禮，國安局長蔡明彥表示，安維任務是法定職責，非為某一黨派或個人...

國安特勤「安維8號」編成 保護各組正、副總統候選人

2024總統大選將於明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選...

共軍山東艦沿台海中線以西航行 國防部：綿密掌握

國防部今天表示，中共山東號航艦編隊自昨天下午起，沿台海中線以西由南向北航行，上午8時許，經北部海域持續朝北航行，國軍運用...

安維八號成軍 新槍擊聲響偵測系統附GPS高速定位

國家安全局特勤中心「安維8號」兵力今日在台北大直舉行成軍儀式，現場特別展出為狙擊小組新採購的「聲響槍擊偵測系統」，系統有...

安維八號成軍！反狙擊裝備強化夜戰能力 憲兵軍犬吸睛

國家安全局「安維8號」兵力今日在台北大直特勤中心舉行成軍儀式，現場展示部隊維安部隊包括侍衛官、反狙擊組所使用近戰、遠攻使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。