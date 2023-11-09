國安特勤「安維8號」編成 保護各組正、副總統候選人

2024總統大選將於明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力。

特勤中心成員宣示上任，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材，演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 總統大選將至，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，在大直特勤中心基地展示演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統參選人的安全工作，確保大選過程順利完成。記者許正宏／攝影 2024總統大選即將舉行，為確保各陣營正副總統候選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力，特勤中心成員宣示上任。記者許正宏／攝影

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