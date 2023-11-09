國安特勤「安維8號」編成 保護各組正、副總統候選人

2024總統大選將於明年1月舉行，為確保各陣營正副總統參選人安全，國安局特勤中心今天在大直舉行「第16任總統、副總統候選人安全維護專精訓練結訓暨編成典禮」，以代號「安維8號」的編組3+1（3組候選人、1預備組），包括相應女性侍衛官約220人及11隻偵爆犬的編組兵力。
特勤中心成員宣示上任，並在大直特勤中心基地展示國安局新購美製BARRETT MRAD狙擊槍、新型槍響偵測器、新購防彈掃街車等各項車輛器材，演練各種選舉場合遭遇襲擊的情境下對候選人的維安，藉此加強維護各組正、副總統候選人的安全工作，確保大選過程順利完成。
憲兵偵爆犬此次依慣例納入第16任總統、副總統候選人安全維護編組中，本屆偵爆犬配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋，造型討喜。
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