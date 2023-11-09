影／掛耳罩穿犬鞋不怕鞭炮 憲兵偵爆犬黑拉拉維安形象討喜

憲兵偵爆犬此次依慣例納入第16任總統、副總統候選人安全維護編組中，本屆偵爆犬配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋，造型討喜。

國家安全局今天將為2024年總統大選候選人安全維護「安維八號」編組兵力舉行成軍儀式，展示各項執勤裝備，兩隻偵爆犬也在列。

憲兵指揮部偵爆犬小組表示，安維8號任務期間，受特勤中心作戰管制，由軍犬分隊編組領犬員及偵爆犬，針對蒞臨場所執行防爆偵檢任務，確保安全維護對象的安全。

小組領犬員表示，單位計有11頭偵爆犬實施待命，依特勤中心勤務命令，派遣偵爆犬執行防爆偵檢作業，達到場檢。

領犬員表示，單位採用的犬種為拉布拉多犬，具有良好的嗅覺，可有效偵測C4、TNT及黑色火藥等爆材，而拉布拉多性情親人，適合執行蒞臨場所勤務，也是世界各國常見的工作犬。

由於過去軍犬組所屬的德國狼犬曾在造勢場合因鞭炮噪音而走失，驚動警方協尋。領犬員介紹特別指出，本屆任務除為犬隻配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋外，也配戴位置狀況警示燈。 憲兵偵爆犬此次依慣例納入第16任總統、副總統候選人安全維護編組中，偵爆犬配掛抗噪耳罩及戶外犬鞋，造型討喜。記者洪哲政/攝影 憲兵偵爆犬配掛位置狀況警示燈和K9警徽。記者洪哲政/攝影

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