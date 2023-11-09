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馮世寬：義務役 該上戰場當然得上

聯合報／ 記者程嘉文范榮達／連線報導
退輔會主委馮世寬昨天表示，憲法規定服兵役是國民應盡的義務，服兵役之後若要上戰場當然要上戰場。記者潘俊宏／攝影
退輔會主委馮世寬昨天表示，憲法規定服兵役是國民應盡的義務，服兵役之後若要上戰場當然要上戰場。記者潘俊宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前表示，義務役恢復為一年，但不用上戰場。退輔會主委馮世寬昨天受訪表示，既然是服兵役，該上戰場時當然得上。

立法院外交國防委員會昨審查退輔會明年度預算，馮世寬被問到對賴清德說法的看法，他先表示，「我在這個時間點，對這些事最好不要批評」，媒體追問，義務役需要上戰場嗎？馮世寬說，「去問那些反對的人，不要問我，我是軍人」，憲法規定國民有服兵役義務，服了兵役後，遇到該上戰場當然就要上戰場。

國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，他的兩岸政策就是對話、嚇阻、降低風險，尤其避戰不引戰，但賴清德只想到喝珍珠奶茶，兩岸政策完全沒有主張、說不清楚，賴清德支持台獨、務實台獨就是引戰，把兩岸的事情當兒戲看。

針對海軍規劃在雲林等地部署飛彈基地，侯友宜也質疑，政府有沒有跟人民溝通？有沒有讓人民預作準備？台灣更嚴重、脆弱的問題是能源，一但遭封鎖就會被癱瘓，到底國防部、政府的政策在哪裡？天然氣備載容量只有兩周不到，海島型國家被封鎖後，能源就會被斷掉，這是國安危機，賴清德的能源政策應該要講清楚，但賴卻是一下要核電，一下不要核電。

國防部昨表示，面對嚴峻敵情威脅，國軍戮力建軍備戰工作，各項武器系統及營區設置，均依敵情威脅、戰略指導與作戰需求辦理，以建構堅韌防衛戰力。

賴清德 兵役 馮世寬 台獨 侯友宜 核電 兩岸政策

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