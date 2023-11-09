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學者：中共若發兵 不管結果台灣都很慘

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
學者認為，共軍若對台灣實施傳統登陸，的確難度極大，北京會利用長程飛彈等方式，優先截斷我方能源供應為目標。圖為中共東風31洲際飛彈。(路透)
學者認為，共軍若對台灣實施傳統登陸，的確難度極大，北京會利用長程飛彈等方式，優先截斷我方能源供應為目標。圖為中共東風31洲際飛彈。(路透)

經濟學人雜誌專文指出，中共如果發兵登陸台灣，所需兵力可能超過諾曼第登陸，帶來極龐大的後勤壓力，可能超過解放軍所能負荷。對此，學者認為，共軍若對台灣實施傳統登陸，的確難度極大，犧牲也必然慘重。但也正因如此，北京會利用長程飛彈等方式，優先以截斷我方能源供應為目標，以最低成本達成迫談。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中表示，國外媒體與學界對兩岸衝突的機率與可能結果，論述往往人言言殊，不宜見到自身有利說法就高枕無憂。另外，不管戰爭結果如何，台灣社會必定承受慘重損失，最合理戰略仍然是「實力和平」：一方面積極備戰，同時又要穩固兩岸關係，盡量避免戰爭發生。

國防部前視察盧德允表示，台灣海峽對於大軍登陸作戰，的確是非常大的障礙，使傳統登陸戰法幾乎不可能。但也因為如此，正好驅使中共不走老路，採取前所未有的攻台方式。

盧德允舉例，中共可能以遠程飛彈對第二島鏈以西的海域實施全面封控，在海上實現區域阻止和反外國勢力介入，目的在於不讓油輪、天然氣輪等台灣賴以為生的能源進入，一旦能源供應接續不上，台灣社會進入沒水沒電的困境，就會導致兩岸天平崩毀，中共便能逼迫台灣當局上談判桌。

中共 飛彈 戰爭 解放軍 台灣海峽

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