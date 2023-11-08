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國安局特勤安維8號兵力明成軍 新購反恐科技槍械搶先曝光

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「NVLS熱顯像儀」。圖／讀者提供
「NVLS熱顯像儀」。圖／讀者提供

國家安全局明將為總統大選候選人安全維護「安維八號」編組兵力舉行成軍儀式，特勤中心今年為「反狙擊組」首度引進配備熱顯像儀，搭配新式具備定位敵人目標GPS定位功能的法製槍響偵測器，能夠在日夜嘈雜的選舉造勢環境中，快速反制、鎖定任何試圖發動恐攻的目標。

特勤中心「反狙擊組」與「火力隨扈小組」一般部署於元首蒞臨大型場合，如國慶典禮，必須在現場能環視全場的制高點設立指揮中心與反狙擊點，布放槍聲偵測器與槍隻。應用於「安維八號」任務時，則是預警情資升高狀況時，將機動部署於特定候選人造勢場合。

特勤中心此次新採購兩套號稱「第五代」的聲響槍擊偵測系統，由法國ACOEM公司製造的「PILAR V地面版本」槍響威脅偵測設備，用於偵測向量聲波。聲音陣列內建GPS定位功能以及溫度感測器，槍響發生時，攝影機會快速轉向槍響來源，鎖定槍響畫面，提供即時影像，同時標定敵方位角、俯仰角等數據，立即回傳給反狙擊手小組。

在搭配的反狙擊槍械上，特勤中心原欲向英國採購相關具備滅音器的槍械，但遭該國外交部拒絕輸出，後透過美國管道順利取得，近期順利交運。這套槍械器材總成將在明日成軍儀式中首度亮相。透過熱像儀與夜視鏡，特勤中心反狙擊小組較過去提升了夜戰能量，能在城市作戰中，透過快速目視目標與偵測器的GPS能，迅速定位利用夜色隱藏在建物、角落的恐攻目標，必要時直接反制。

新型狙擊槍為美造BARRETT MRAD狙擊槍，使用7.6公厘彈藥、有效射程1500公尺，是美軍特種部隊現役狙擊槍，在俄烏戰爭、以巴戰爭中均曾被使用。陸軍特勤自強中隊也配備同款槍隻，特勤中心則是首度取得，並唯一配賦了熱顯像儀。

槍隻具有可更換式槍管特性，用以射擊不同口徑彈藥；另配有折疊式腳架及槍托，可供射手快速轉移並架設射擊位置；配賦的觀測鏡為「LEUPOLD MARK5」先進光學瞄準鏡，相較傳統觀測鏡的「十字絲」瞄準線，透過「聖誕樹」型的密位刻劃瞄準線（TREMOR 3），可供射手快速修正落彈位置，迅速實施反制射擊。

國安局採購的「NVLS熱顯像儀」也是全新裝備，搭配BARRETT MRAD狙擊槍使用，輔助射手於煙、塵、霧等視線不佳的環境，迅速找出人員、車輛等隱藏熱源，實施反制射擊；「NVLS夜視鏡」也可裝設於狙擊槍，輔助射手於弱光環境瞄準射擊，也能接收不可見光，配合雷射指示器照明、標示。

相關人士透露，夜視鏡雖可在低光源環境看見目標，但當目標身穿特殊掩護服或躲藏在紙箱等隱蔽物時，就無法從夜視鏡偵獲目標，熱顯像儀能偵測到生物熱能，可補足夜視鏡的不足；他提到，夜視鏡在現代戰爭中已是標準配備，但熱顯像儀是佔據戰場上風的要件。

此外，特勤中心維安的火力組，則是採用使用5.56公厘槍彈的國造T-91S戰鬥步槍，屬特勤使用的「豪華」配備，有1-10倍瞄準鏡、雷射指示器與槍燈等，也由「反狙擊組」的觀測所持用，協助掩護射擊。

法國ACOEM公司製造「第五代」的聲響槍擊偵測系統，由左至右為VEBM-1為系統運算核心、主控台與聲音陣列。圖／讀者提供
法國ACOEM公司製造「第五代」的聲響槍擊偵測系統，由左至右為VEBM-1為系統運算核心、主控台與聲音陣列。圖／讀者提供
美造BARRETT MRAD狙擊槍。圖／讀者提供
美造BARRETT MRAD狙擊槍。圖／讀者提供
由法國ACOEM公司製造「第五代」的聲響槍擊偵測系統，由左至右為主控台、攝影機與聲音陣列總成。圖／讀者提供
由法國ACOEM公司製造「第五代」的聲響槍擊偵測系統，由左至右為主控台、攝影機與聲音陣列總成。圖／讀者提供
國造T91S步槍。圖／讀者提供
國造T91S步槍。圖／讀者提供

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