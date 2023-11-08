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中共攻台不似想像容易 一大原因居然是消波塊？

聯合報／ 記者程嘉文
台灣西部海岸受侵蝕後退嚴重，加上被大量堆置消波塊，對於兩棲登陸形成嚴重阻礙。圖／聯合報系資料照片
台灣西部海岸受侵蝕後退嚴重，加上被大量堆置消波塊，對於兩棲登陸形成嚴重阻礙。圖／聯合報系資料照片

兩岸局勢緊張，國外軍政人士或智庫常公開預言，台海戰爭可能的時間。然而前國防部副部長陳永康日前主持的「2023TTX區域安全兵推」，從不限軍事角度的各方面推演，卻指出更重要的是強化社會堅韌性，包括能源供應、緊急醫療體系等。

然而對共軍而言，真正想要登陸台灣，達成武力統一，也不似外界想像中容易，其中一大關鍵，是幾十年來，海岸出現大量水泥消波塊等設施，它們雖然常被批評破壞自然景觀或生態，在軍事防禦上，却意外具備正面效果。由於水文環境轉變，沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、快速道路、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使得台灣西部適合發動兩棲登陸的「紅色沙灘」，數量與兵力容納量都大幅減少，甚至對國軍陸戰隊每年「聯興」登陸操演，也有演習海灘愈來愈難覓之苦。

兵推發表會上，海軍官校前校長、備役少將袁念熹引述報告結論，指出在台海發動軍事行動，任何一方都存在相當難度，可歸納出彼此利益所在：中共是「攻台價最高，買台較划算，窮台亦容易，困台最省時」，美方是「嚇阻最實惠，戰爭害甚高，出兵極不易，撤僑需時間」，台灣是「軍事不對稱，民心較脆弱，社會易動搖，和平助發展」。

陳永康表示，自己受邀到華府參加多場安全座談，發現不少美方人士談論台海衝突、甚至預估共軍登陸地點與人次，使用資訊有些還是二次大戰末期，美軍考慮進攻台灣時的數據，如今早已過時，這也是他打算在台灣推動民間版兵推的原因之一。

對此，國家政策基金會副研究員揭仲認為，台灣各地海岸，適合大規模登陸地點確實愈來愈少；敵軍若以突襲方式意圖奪取港口，我方也可運用封堵航道、破壞碼頭等方式反制。但從近年共軍相關學術著作可發現，對方也已發現並正視這個問題，並且設法尋找破解之道，我方仍然不可掉以輕心。

軍方將領也說，雖然適合登陸的海灘逐漸減少，但共軍直升機兵力增強，立體入侵的能量增加。尤其是075型兩棲突擊艦服役，大幅改善直升機航程短、速度慢的缺點，對我方威脅甚至不下航空母艦。這也是軍近年大幅擴充海軍海鋒大隊，增加岸基反艦飛彈數量的主因，即使我方開戰後無法取得制海，仍拒止敵方兩棲艦隊貼近。

台灣西部海岸受侵蝕後退嚴重，加上被大量堆置消波塊，對於兩棲登陸形成嚴重阻礙。圖／聯合報系資料照片
台灣西部海岸受侵蝕後退嚴重，加上被大量堆置消波塊，對於兩棲登陸形成嚴重阻礙。圖／聯合報系資料照片

共軍 台海 消波塊

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