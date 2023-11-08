蔡英文總統：台灣採全面對策 讓人民了解保衛國家至關重要

國防安全研究院今日舉行「2023台北安全對話-中國對全球秩序與民主的挑戰」論壇，蔡英文總統在現場致詞表示，我國堅定捍衛價值民主，對抗來自威權政權迫切的威脅。台灣為強化自我防衛能力與社會韌性，過去一年來恢復一年期義務役，加強義務兵力實戰訓練、調整部隊結構，確保國軍能夠因應現代戰爭挑戰，並採取全面對策，強化重層嚇阻及國防自主，並讓台灣人民了解，無論對自己或鄰國合作夥伴來說，保衛國家至關重要。

這項論壇今在台北市台北寒舍艾麗舉行，國防院董事長霍守業致詞表示，在這動盪不安的時代，天災、衝突和戰爭，威脅著人類生存，烏俄戰爭、以色列哈瑪斯衝突，目前都還沒解決不知何時結束，在隨著中國日益擴張野心，以及對台灣持續強化的威脅，人們想知道在印太地區的台海是否會爆發衝突。面對民主挑戰，期待印太地區和全世界國家共同努力，以求區域和世界的和平、穩定，同時也避免讓人類再次陷入另一場戰爭的浩劫，這也是這場安全對話主題所在。

蔡總統則表示，近年發生的重大衝突，前所未有的疫情，破壞全球安全穩定、威脅世界秩序，烏克蘭持續對抗俄羅斯入侵，而中東也持續爆發衝突，面對日益嚴峻安全挑戰，顯然不能將和平視為理所當然。

她說，在這個強烈不確定感時代，為確保全球秩序在這個時期不受破壞，台灣必須堅定捍衛價值民主，對抗來自威權政權迫切的威脅。其在印太區域日益升高的灰色地帶活動，破壞區域穩定，包括在南海、東海海上恫嚇，台灣同時也不斷遭遇挑戰，包含防空識別區遭到日益頻繁的侵擾，周邊海空域大規模軍演，還要面對經濟脅迫、持續網攻。總體而言，這些混合手段都在試圖動搖台灣人民民主信心、削弱自衛決心，但儘管面對這些挑戰，國際社會對支持區域和平穩定的宣示，讓台灣深受鼓舞。

蔡英文表示，今年在廣島峰會七大工業國集團G7領袖會後聲明，重申台海和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺，而就在上個月，澳洲總統艾班尼斯，他在美國國事訪問期間與美國總統拜登共同表示，反對單方面改變兩岸現況，此前許多國家領袖也對這個區域安全表達關切，台灣人民有決心要守護得來不易的民主，因此首要任務就是要強化自我防衛能力、社會韌性。

她說，我國過去一年來恢復一年期義務役，加強義務兵力實戰訓練、調整部隊結構，確保國軍弟兄姊妹能夠因應現代戰爭挑戰；而我國國防預算連續8年持續增加，明年將較今年成長7.7％，佔GDP2.5%；今年9月台灣的潛艦國造原型艦下水，這是海軍艦艇國造計畫的里程碑，許多人曾經認為這項計劃野心太大，但這一切成就都證明我們保衛國家堅定不移的決心。

蔡英文說，除建構作戰能力，台灣還要具備對抗非傳統威脅的能力，威權行為者以錯誤訊息來發動認知作戰，試圖非法利用民主社會的自由，台灣對錯假訊息回應符合民主原則，讓民眾具備反駁、舉報虛假訊息知識及工具，在維持資訊自由流通、拒絕資訊操縱間保持平衡。而政府也即時澄清錯假訊息，與國際夥伴分享專業，公民社會組織已加緊提供媒體識讀的培訓課程，也藉由精進備教育召集訓練、民防來強化社會韌性，除協助軍事作戰，還提供社會持續運作任務。我國採取全面對策，來強化重層嚇阻及國防自主，讓台灣人民了解，無論對自己或鄰國合作夥伴來說，保衛國家至關重要。

蔡英文說，她要提醒，台灣安全與印太地區、世界安全息息相關，身為負責任一員，台灣將持續維護區域和平穩定，並拓展深化與利益相關各方的夥伴關係，台灣堅守對民主的承諾，而且已經證明是安全而可靠的夥伴，目前民主制度正面臨最大的考驗，台灣必須協力遏止區域冒險主義、侵略行為，確保和平未來、共享價值延續。

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