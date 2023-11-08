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兵推共軍攻台 先占外島製造恐慌

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

2023TTX兵推「2027攻台反想定」 製表／程嘉文
2023TTX兵推「2027攻台反想定」 製表／程嘉文
台海爆發戰爭的用兵方式雖非二○二三ＴＴＸ區域安全兵推重點，但仍進行敵方角度的「反想定」。與近年漢光演習相同，設定共軍先猛攻我方交通、通訊、能源等重要設施，再以台灣北部為登陸攻擊重點。然而，在「Ｄ日（D-day）」之前會先運用多種手段，強度介於全面戰爭與灰色行動之間，尤其指向近年軍事價值已較低的外島，目的是政治效應，造成台灣社會紛亂。

在反想定中，解放軍東、南戰區合組「保台戰役指揮部」，準備作業從D-200日開始。D-90日起進行繞台並運用武裝漁船製造漁事糾紛；D-75日起，空中近迫襲擾，製造社會動亂，同時搭配政治退讓，讓台灣混淆北京目的，鬆懈警戒。

根據兵推想定，二月十六日封鎖東海六百海里範圍，二月廿四日占領守軍薄弱的亮島；三月六日以避難名義派大量漁民登陸東沙島；三月十八日封鎖金門、馬祖、烏坵宣告為「共管地區」。

D-3至D-1日對台灣實施精準襲擊。主要針對供電系統、油彈庫、機場港口、信息網路、指管系統、飛彈基地、指揮中樞發動飽和攻擊與特攻破壞，製造災民潮、阻斷外軍支援。登陸作戰須調動兵力六十萬，主力指向台灣本島北部，迫使台灣投降，若局勢不利就迅速脫離原戰場，轉進攻占澎湖群島，建立攻勢基地，鞏固再戰。

【記者程嘉文／台北報導】台灣各地海岸沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使西部適合發動兩棲登陸的「紅色沙灘」數量與兵力容納量都大幅減少。軍方將領表示，適合登陸的海灘逐漸減少，但共軍直升機兵力增強，立體入侵能量增加。尤其是○七五型兩棲突擊艦服役，大幅改善直升機航程短、速度慢的缺點，對我方威脅甚至不下航空母艦，這也是國軍近年大幅增加岸基反艦飛彈的主因。

漢光演習 飛彈 沙灘

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