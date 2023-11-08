新聞眼／民間兵推揭憂心事實 台灣社會能打仗嗎

一九四二年日本海軍攻擊中途島，行前兵推意外落敗；參謀長宇垣纏叫停，「校正回歸」後獲勝。不過，實際上了戰場卻一敗塗地，四艘航艦全被擊沉，從此優勢不再，直到投降。

兵推目的是發現問題，提前籌畫解方，理應從嚴、從難，盡量暴露潛在缺點；假想敵扮演者更須竭盡全力以打垮「好人」為職志。兵推結局其實一點也不重要，否則難保不會犯了宇垣纏同樣的毛病，但從政軍領袖到社會大眾，往往太關心戰爭結果，覺得紙上談兵也不能言敗，否則就是認知戰示弱。

前些年，媒體傳出國防部高層干預漢光兵推裁決，讓剛服役的紀德艦「死而復生」；或宣稱某將領指揮兵推大獲全勝，共軍為之驚動，特意研究其戰法。這些行為的價值是洗腦式大內宣，對於建立戰力只有負面效果。

民間兵推「ＴＴＸ區域安全兵推」的價值，在於未將「熱戰」當主題，而將重點放在全面衝突前，中共可能採取的各種行動，以及除了國軍外，其他公私部門面對衝突的準備，乃至於彼此聯繫。從兵推結果不難看出，比起討論國軍能不能打，「台灣社會能不能打」才是真正令人憂心的事實。

「全民國防」口號在台灣喊得震天價響，然而國防絕非免費，任何備戰行動都代表消耗原可用於別處的資源及某種程度犧牲大眾生活的便利。當今社會的問題，是對於願景的渴望及願意付出的犧牲不能成正比。

當國家將四成能源押在安全存量低於兩周的海運天然氣；當國軍缺員到被迫恢復徵兵，執政黨總統參選人賴清德保證「義務役不會上戰場」的政策承諾因志願役兵源不足被質疑和挑戰；當部隊管教問題頭痛到極點，法界出身的立委還在警告絕不允許「軍審復辟」…。

兵學大師蔣百里名言：「生存條件與戰鬥條件一致者強，相離者弱，相反者亡。」當下的我們，正朝哪一個方向前進？

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