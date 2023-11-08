竹市寡婦樓涉弊仍都更 評估解約

新竹市寡婦樓都更案爆發爭議，時代力量立委邱顯智昨天指該案招標涉及行賄舞弊，經法院一審判決有罪，主管的國防部不但沒處理，反而讓都更程序繼續進行，根本是放縱官商勾結的惡質建商。國防部昨表示，已依法依約函請內政部國土管理署城鄉分署及新竹市政府審查撤銷最優申請人及解除契約的可行性，後續與相關單位會商後做適法處置。新竹市府表示，此案是否解約，非新竹市府權責，尊重國防部決定。

邱顯智昨舉行記者會表示，寡婦樓都更案是國防部政治作戰局在馬政府時代，以活化眷村土地之名，大批甩賣眷村土地，委託當時的營建署辦理都更招商，當時竹市5個案子總面積超過7公頃，寡婦樓是其中一案。但承辦的營建署官員趁機大肆收賄，爆發一連串眷改弊案。

他說，當年遠雄在新竹的眷改弊案，時任市長林智堅宣示因有行賄事實，國防部應與遠雄解約，如今昌益集團行賄事實已一審判決認證，難道不該秉持同樣的標準，要求國防部與昌益解約？

邱顯智說，國防部上周回函確認標案涉及弊案，法院一審判有罪，但「契約無相關規定」，因此無法處理，還把球踢給內政部和新竹市府。他質疑國防部的契約有漏訂，放任有問題的案子繼續硬闖，但依採購法第50條清楚載明，有影響採購公正的違反法令行為，就該撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。

國防部昨以新聞稿表示，案經法院判決，政戰局已依法依約函請城鄉分署及竹市府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性。竹市府都發處表示，該案是國防部的公辦都更，已通過環評初審，市府將持續依法、公開公正審議。至於是否解約，非市府權責，尊重國防部決定。

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