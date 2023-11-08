軍方擬設6處魚叉飛彈營區 地方恐慌

軍方規畫在雲林、屏東、台東等縣市規畫新建6處魚叉飛彈營區，引起地方反彈，其中雲林虎尾是重點營區之一，縣議會國民黨、民意及誠信聯盟等黨團昨聯合質詢表達反對立場，認為攸關縣民安全與地方發展，要求縣府設法解除民眾恐慌。縣長張麗善說，維持國防能力對台灣安全固然重要，但為縣民著想她也堅決反對，會和軍方溝通。海軍司令部昨晚暫未回應。

媒體報導軍方規畫在雲林虎尾、台南新中、左營軍港、屏東東岸、屏東埔墘及台東太平6個營區規畫新建魚叉飛彈營區，引起當地關注及恐慌。台東縣議員楊招信說，卑南鄉太平營區存在多時，若真設魚叉飛彈營區，地方會擔心居住安危，「萬一有戰事會成為首要攻擊目標」，很難支持這個政策。

屏東縣議員許馨勻說，兩岸局勢已讓家長十分擔心，甚至想把孩子送出國，如果潮州鎮的東岸營區成為魚叉飛彈營區，恐造成恐慌，應另考慮空曠、聚落較分散的地方設置。

台南新中基地橫跨官田、大內兩區，市議員尤榮智說，六甲區原有的飛彈指揮部20年前搬遷後荒廢迄今，地方還在討論如何活化，現又說要在新中營區蓋飛彈基地，兩岸一旦衝突，不就成為對方的標靶？他反對。

高雄市議員李眉蓁說，左營是海軍重鎮，若設魚叉飛彈營區等於危險升級，重要軍事設施高度集中，「等於雞蛋都擺在一個籃子，可能變成第一攻擊目標」，這樣的軍備配置並不合理，對地方安全威脅太大，堅決反對。

雲林縣議會昨天更有李明哲、黃文祥、顏忠義、陳俊龍、陳乙辰、廖偉晴等多名議員質詢，認為虎尾高鐵特定區周邊發展快速，包括中科虎尾園區進駐，台大醫院虎尾院區2期、高齡福祉暨醫學健康中心、布袋戲傳習中心等重大建設都在進行，考量地方發展及縣民安全，強力反對魚叉飛彈營區設在雲林，要求縣府「硬起來」向國防部表達立場。

張麗善說，初步了解軍方擬新建的營區將有海、陸軍及憲兵等進駐，細節還待了解，但具攻擊性的飛彈會造成地方恐慌，更破壞雲林整體發展，她極力反對基地設置魚叉飛彈，將與國防部溝通。

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