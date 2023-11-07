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新竹寡婦樓都更 國防部函新竹市府審查解除契約可行性

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
新竹市寡婦樓原址。圖／本報資料照
新竹市寡婦樓原址。圖／本報資料照

國防部今天表示，「新竹寡婦樓公辦都更」，國防部政治作戰局已依法依約函請內政部國土管理署城鄉分署及新竹市政府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，後續將與相關單位會商後為適法處置。

國防部今天發出新聞稿表示，針對「新竹寡婦樓公辦都更」案，國防部於民國102年依眷改計畫，將大面積土地以公辦都更方式，委託內政部國土管理署、現稱城鄉分署，辦理「新竹寡婦樓公辦都更」的國有土地活化及公開招商評選事宜。

國防部表示，案經法院判決，得標的最優申請人因不法行為影響招商公正，國防部政治作戰局已依法依約函請城鄉分署及新竹市政府審查撤銷最優申請人及解除契約可行性，後續將與相關單位會商後為適法處置。

國防部 新竹 公辦都更

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