快訊

悲劇…生日禮物裝手榴彈 烏克蘭總司令顧問被炸身亡

韓國瑜避戰移民說熱議 業者：備妥「第二本護照」已是進行式

房產E點靈／台中老宅搶手 卡位危老重建商機前兩大課題要下足功夫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撤新竹寡婦樓案？ 國防部政戰局：審慎評估各方回覆

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
新竹市寡婦樓原址。圖/本報資料照
新竹市寡婦樓原址。圖/本報資料照

新竹寡婦樓都更案因新竹市府承辦首長涉賄，土地持有者國防部因此遭民代指為帶頭炒地，要求撤回。國防部政戰作戰局日前正式回應表示，此案是依新竹市府城鄉分署評選結果辦理簽署的委託契約，解約涉有政戰局與得標承作公司的責任義務，若貿然就首長收賄即辦理都更案解約，恐衍生爭訟賠償問題。政戰局說，為周延全案，國防部將審慎評估並依城鄉分署、市政府及律師對此案評估回復情形，辦理後續作業。

位於新竹市東區舊忠貞新村內的二戰遺跡「寡婦樓」，原為日本海軍第六燃料場1號廠房，現為聯勤北赤土崎新村，1949年國民黨政府撤退台灣，國防部將其作為於國共內戰死亡、失聯軍官眷屬的房舍，越來越多孤苦無依軍眷寡婦遷入，並以簡陋建材自行搭建，形成大屋包小屋的「屋中屋」建築型態，因之被稱為「寡婦樓」。後由國防部與新竹市府合作都更。

時代力量立委邱顯智日前在立法院舉行記者會並向國防部質詢表示，新竹「寡婦樓」都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，未來會對新竹市帶來巨大的負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對真正有利的方案，新竹市政府不應該草率通過此案，並且要修改相關法規，避免利益衝突。

國防部政戰局近日向立法院提出「新竹寡婦樓都更案後續處理情形」書面報告表示，國防部為加速眷地處分挹注「國軍老舊眷村改建基金」，前依行政院「國有土地清理活化督導小組」 第6、9次會議決議指導，就非精華區土地、爭議性較小部分循序進行，並得兼採公辦都市更新或設定地上權等方式辦理。國防部遂於100年9月與內政部國土管理署城鄉發展分署簽訂公辦都市更新協議書，由城鄉分署依法辦理招商。

政戰局表示，城鄉分署於103年2月21日召開評選會，經出席委員評分由理銘開發股份有限公司獲選為最優申請人。國防部因此於103年6月17日與理銘公司簽訂委託契約，並由該公司於104年3月24日擬具「新竹市光復段1034地號等32筆土地都市新事業計畫案」，報請新竹市政府定在案，目前由市政府依都市更新程序辦理審議。

政戰局表示，因前城鄉分署分署長洪嘉宏經一審認定有不違背職務收受賄賂罪，經國防部審視政戰局與理銘公司簽署的委託契約，並無因廠商涉不正當利益可終止或解除合約的規定，也未載明類案事件是否屬都市更新的解約要件，國防部已於今年10月13日函請城鄉分署及市政府評估相關作業程序，並委請律師審查契約條文，符待綜合彙整城鄉分署、市政府及律師意見後，若符合契約及都更程序得終止或解約的要件，將依契約規定辦理解約及後續求償等作為。

政戰局表示，此案是依新竹市府城鄉分署評選結果辦理簽署的委託契約，解約涉有政戰局與理銘公司的責任義務，若貿然就洪某收賄即辦理都更案解約，恐衍生爭訟賠償問題。為周延全案，國防部將審慎評估並依城鄉分署、市政府及律師回復情形，辦理後續作業。

國防部 新竹 都更

延伸閱讀

國防部修頒規定 裝MDM人員涉偷私密影像者移法重懲

賽前情報／新竹馬拉松 全馬345列車配速計劃

賽前情報／新竹馬拉松 全馬500列車配速計劃

國軍募兵成效低落 國防部將鎖定「這兩種人」輔導從軍

相關新聞

軍事院校扛不起教召任務？ 全動署：統一調整暑假執行

國軍擴大教召能量，各軍事院校也被納入負責區域教召訓練的主辦單位，有軍方人員向民代反應此舉不但干擾軍事教育，且軍校隊職幹部...

撤新竹寡婦樓案？ 國防部政戰局：審慎評估各方回覆

新竹寡婦樓都更案因新竹市府承辦首長涉賄，土地持有者國防部因此遭民代指為帶頭炒地，要求撤回。國防部政戰作戰局日前正式回應表...

國防部修頒規定 裝MDM人員涉偷私密影像者移法重懲

國防部日前向立法院報告表示，已於11月3日完成「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」修頒，未來負責為基層官兵安裝MDM作業...

華府台海政策改變？BBC：美國40年來首用納稅錢助台武裝

美國總統拜登近期批准提供台灣8000萬美元（約新台幣26億元）軍事融資，強化台灣防衛能力。英國廣播公司（BBC）指出，這...

軍方擬修法「悔過期不計入役期」

軍紀事件頻傳，國軍目前雖設有「悔過室」，但國防部表示，今年迄今，全軍接受悔過處分計士兵九員。軍中幹部反映，送悔過室的案例...

護太平島 國安局：將部署較大船艦

國安局長蔡明彥昨在立法院表示，目前沒有看到台海戰事一觸即發的情訊，但因中共未放棄武力犯台，而且曾要求解放軍在二○二七年建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。