撤新竹寡婦樓案？ 國防部政戰局：審慎評估各方回覆

新竹寡婦樓都更案因新竹市府承辦首長涉賄，土地持有者國防部因此遭民代指為帶頭炒地，要求撤回。國防部政戰作戰局日前正式回應表示，此案是依新竹市府城鄉分署評選結果辦理簽署的委託契約，解約涉有政戰局與得標承作公司的責任義務，若貿然就首長收賄即辦理都更案解約，恐衍生爭訟賠償問題。政戰局說，為周延全案，國防部將審慎評估並依城鄉分署、市政府及律師對此案評估回復情形，辦理後續作業。

位於新竹市東區舊忠貞新村內的二戰遺跡「寡婦樓」，原為日本海軍第六燃料場1號廠房，現為聯勤北赤土崎新村，1949年國民黨政府撤退台灣，國防部將其作為於國共內戰死亡、失聯軍官眷屬的房舍，越來越多孤苦無依軍眷寡婦遷入，並以簡陋建材自行搭建，形成大屋包小屋的「屋中屋」建築型態，因之被稱為「寡婦樓」。後由國防部與新竹市府合作都更。

時代力量立委邱顯智日前在立法院舉行記者會並向國防部質詢表示，新竹「寡婦樓」都更案是國防部帶頭炒地的錯誤政策，未來會對新竹市帶來巨大的負面衝擊，呼籲都更實施者國防部收回此案，重新提出對真正有利的方案，新竹市政府不應該草率通過此案，並且要修改相關法規，避免利益衝突。

國防部政戰局近日向立法院提出「新竹寡婦樓都更案後續處理情形」書面報告表示，國防部為加速眷地處分挹注「國軍老舊眷村改建基金」，前依行政院「國有土地清理活化督導小組」 第6、9次會議決議指導，就非精華區土地、爭議性較小部分循序進行，並得兼採公辦都市更新或設定地上權等方式辦理。國防部遂於100年9月與內政部國土管理署城鄉發展分署簽訂公辦都市更新協議書，由城鄉分署依法辦理招商。

政戰局表示，城鄉分署於103年2月21日召開評選會，經出席委員評分由理銘開發股份有限公司獲選為最優申請人。國防部因此於103年6月17日與理銘公司簽訂委託契約，並由該公司於104年3月24日擬具「新竹市光復段1034地號等32筆土地都市新事業計畫案」，報請新竹市政府定在案，目前由市政府依都市更新程序辦理審議。

政戰局表示，因前城鄉分署分署長洪嘉宏經一審認定有不違背職務收受賄賂罪，經國防部審視政戰局與理銘公司簽署的委託契約，並無因廠商涉不正當利益可終止或解除合約的規定，也未載明類案事件是否屬都市更新的解約要件，國防部已於今年10月13日函請城鄉分署及市政府評估相關作業程序，並委請律師審查契約條文，符待綜合彙整城鄉分署、市政府及律師意見後，若符合契約及都更程序得終止或解約的要件，將依契約規定辦理解約及後續求償等作為。

政戰局表示，此案是依新竹市府城鄉分署評選結果辦理簽署的委託契約，解約涉有政戰局與理銘公司的責任義務，若貿然就洪某收賄即辦理都更案解約，恐衍生爭訟賠償問題。為周延全案，國防部將審慎評估並依城鄉分署、市政府及律師回復情形，辦理後續作業。

商品推薦