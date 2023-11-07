國防部修頒規定 裝MDM人員涉偷私密影像者移法重懲

國防部日前向立法院報告表示，已於11月3日完成「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」修頒，未來負責為基層官兵安裝MDM作業人員，洩漏私人影像，將依洩違密及刑事犯罪，依法究辦。

國軍部隊官兵入營使用手機，必須由部隊安裝行動裝置管理系統(MDM)，但基層卻屢傳疑有安裝作業人員擅自瀏覽或擷取他人手機內部私密照片及影片的案件。國防部向立法院報告表示，已於11月3日完成修頒「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」，未來安裝MDM時作業人員須全程和手機持有人面對面並錄影，洩漏私人影像除依「陸海空軍懲罰法」及「國軍資通安全獎懲規定」檢討究責外，涉及洩違密及刑事犯罪者一律依法究辦。

國防部參謀本部通信電子資訊參謀次長室表示，為有效遏阻 MDM安裝作業不法，強化督管效能，國防部已於今年2月7日令頒「通電資安全通報 」第112005號-強化國軍行動裝置管理系統(MDM)標準安裝程序，針對智慧型手機MDM安裝程序重新檢討，由申請人親持手機至指定地點，全程在場目視作業人員，於具監視系統或機動式攝、錄影設備的場域，併同幹部督導下執行安裝，待雙方確認手機 MDM功能正常後即歸還，而作業期間錄影紀錄須保存90日以上備查，以杜絕人員僥倖心態，確維官兵權益。

國防部說，為使基層落實手機管控作為，國防部將國軍行動裝置管理系統(MDM)標準安裝程序及手機安全稽核作法，納入「國軍營內民用通信資訊器材管理要點」修訂，並於今年11月3日完成修頒，以利各級遵循。

國防部說，有鑑於私自瀏覽或擷取轉傳他人手機內部資訊均屬刻意有心違規的行為，務須採取更嚴格的作法予以規範，軍方已依標準程序作法宣導全軍。包括：申請人須親持個人手機赴單位指定地點執行 MDM 安裝。安裝作業人員須通過教育訓練合格及完成法紀觀念宣教切結後，始得派任。作業全程應於具攝錄影場域執行安裝，並由單位資安長或指定幹部陪同督導。安裝作業人員除必要設定操作外，依法不得瀏覽或轉傳手機內部資訊，並嚴禁運用其他通資器材設備進行翻拍或拷貝。而手機安裝完畢，雙方確認手機及MDM功能均正常後，應立即歸還申請人。

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