護太平島 國安局：將部署較大船艦

國安局長蔡明彥昨在立法院表示，目前沒有看到台海戰事一觸即發的情訊，但因中共未放棄武力犯台，而且曾要求解放軍在二○二七年建立起武力犯台能力，因此我們必須積極備戰，備戰才有和平、才能嚇阻戰爭。

立法院外交及國防委員會昨審查明年度中央政府總預算案關於國家安全局收支機密及公開部分，蔡明彥應邀率官員列席備詢。

國民黨立委江啟臣質詢，太平島日前發生肉眼即可瞭望美中船艦迫近的事件，在區域情勢上會否擦槍走火？尤其如今台灣海峽中線已不存在，共機擾台架次成倍數成長，國安局如何看待？

蔡明彥表示，台海背後有一個比較大的地緣政治圖像，中共在周邊軍事活動，不單只是台海，包括東海、南海甚至西太平洋，近日正在西太平洋有大規模軍事活動；國安局掌握預警徵候，探取共軍調動背後具體的政治意圖，並注意是否由演轉戰，國安局對這方面情蒐非常嚴密，國防部也有嚴密監控，並透過國際合作情報掌握，但目前沒有看到台海戰爭一觸即發的警訊。

立委陳以信質詢，美中艦艇包括美艦杜威號日前行經太平島十二浬海域附近，為何如此接近？國安局是否掌握確切船位？

蔡明彥回應說，「我們每天早上都在看著這些船位」，都有掌握，但情資涉及機密。陳以信則表示，外國艦船「進入太平島十二浬海域，我們不能不講話；進入六千公尺禁限制水域，我們不能不行動」，我國若在主權受到侵害時，不聲明、不主張、不發言表達立場，外國就會主張當地主權不是我們的，但近三天他沒有看到政府依國際法作出任何聲明。

蔡明彥表示，海巡署對太平島持續規畫例行的船艦巡弋航次，現在也會陸續將一些比較大的船艦部署到太平島，以穩定情勢。

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