國防安全研究院將舉辦「2023台北安全對話」

國防安全研究院今天表示，將於11月8日（星期三）假台北寒舍艾麗舉辦「2023台北安全對話」（2023 Taipei Security Dialogue），美國前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle Flournoy）與美國前副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）將透過視訊發表演講，蔡英文總統將蒞臨發表談話。

國防安全研究院表示，會議邀請來自美國、英國、德國、法國、捷克、日本、澳洲、印度、新加坡、土耳其等國的重量級學者及專家與會，與我國多位學者，共同關注與探析，中國對全球秩序與民主的挑戰。

國防安全研究院說，佛洛諾伊與博明透過視訊發表的演講，將針對印太各國集體嚇阻的前景，與如何評估台灣海峽的風險及局勢，提出看法。美國前代理陸軍部長惠特利（John Whitley），與美國前國防部情報副次長，現任CSIS 航太安全計畫主任賓根（Kari Bingen）也將出席對話，討論俄烏戰爭對美國於亞太區域部署與投資的影響，及中國太空技術之發展與前景。

國防安全研究院說，此次安全對話將分成六大主題進行，包括「俄烏戰爭的教訓與如何嚇阻中國」、「中國對全球秩序與民主的挑戰及應對之道」、「俄烏戰爭對兩岸關係的啟示」、「中國軍事與科技崛起及挑戰」、「中國對外擴張趨勢與影響」，與「中國內外戰略與經濟環境變遷」。

國際知名學者包括季北慈（Bates Gill）、戴雅門（Larry Diamond）、松田康博（Yasuhiro Matsuda）、高敬文（Jean-Pierre Cabestan）、艾嫘伽（Alka Acharya）、羅卡納山（L. Venkateswaran）、阿古智子（Tomoko Ako），卡拉達（Haluk Karadağ）、莊嘉穎（Chong, Ja Ian）、李思愷（Roderick Lee），與著名智庫專家如沃特林（Jack Watling）、杜懋之（Mathieu Duchâtel）、瓦克爾（Gudrun Wacker）、江史東（Christopher B. Johnstone）、戴維斯（Malcolm Davis）、法穆拉洛(Julia Famularo)等均出席參與討論。

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