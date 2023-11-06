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國安局長蔡明彥：目前沒有看到台海戰事一觸即發的情訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委江啟臣(左)今天在立法院質詢時表示，南沙太平島上肉眼即可瞭望美中船艦接近，在區域情勢上會否擦槍走火？圖/取自立法院直播
國民黨立委江啟臣(左)今天在立法院質詢時表示，南沙太平島上肉眼即可瞭望美中船艦接近，在區域情勢上會否擦槍走火？圖/取自立法院直播

國安局蔡明彥今天在立法院表示，目前沒有看到台海戰事一觸即發的情訊，但因中共未放棄武力犯台，而且曾要求解放軍在2027年建立起武力犯台能力，我們必須積極備戰，備戰才有和平、才能嚇阻戰爭。

立法院外交國防委員會上午國安局預算，對於蔡明彥的說法，國民黨立委李德維表示，若台海沒有一觸即發的危險，義務兵役何必延長一年，何必編特別預算買飛彈武器。蔡明彥說，我國面臨地緣政治環境較為複雜，也許目前沒有看見中共對台啟動戰事的情訊，但要做好最壞準備，不管在國防或防衛韌性、能源儲備上，都要做好相關整備計畫。

國民黨立委江啟臣質詢，南沙太平島肉眼即可瞭望美國與大陸船艦接近，在區域情勢上會否擦槍走火，尤其如今台灣海峽中線已不存在，共機擾台架次成倍數成長，國安局如何看待。

蔡明彥表示，台海狀況背後有一個比較大的地緣政治圖像，中共在周邊軍事活動，不單只是台海，包括東海、南海甚至西太平洋，活動非常多，近日正在西太平洋有大規模軍事活動。就情報單位而言，主要是掌握預警徵候，對軍隊的調動，探取背後具體政治意圖，注意是否由演轉戰，國安局對這方面情蒐非常嚴密，國防部有嚴密監控，透過國際合作情報掌握，但目前沒有看到台海戰爭一觸即發的警訊。

蔡明彥說，國安局掌握預警徵候的掌握，共軍動態由國防部掌握，國安單位要注意其政治意圖預判。

李德維表示，兩岸兵兇戰危，這六個字是不是虛假訊息？蔡明彥說，就情報單位而言，目前沒有看到台海戰事一觸即發的情訊，情報網而言，我們真的沒有看到，但不能掉以輕心，因為中共未放棄武力犯台，有要求解放軍在2027年建立起武力犯台能力，在中共意圖加強能力的同時，我們必須積極備戰，備戰才有和平、才能嚇阻戰爭。

對於美國在台協會主席羅森伯格的不支持台獨發言，蔡明彥指出，美國對台政策長期以來，都依三公報一法與對台六項保證，重點是維持台海現狀，基本論述以此為主，談這種政策立場不是單給台灣聽，也是讓全世界各國了解美國對台政策主軸。國安局尊重美方立場宣示。

國安局 台海 蔡明彥

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