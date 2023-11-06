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國安局證實美中船艦對峙太平島 立委批評政府無反應

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於國家安全局收支機密及公開部分，國安局長蔡明彥(右)應邀率官員列席備詢。圖/取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審查113年度中央政府總預算案關於國家安全局收支機密及公開部分，國安局長蔡明彥(右)應邀率官員列席備詢。圖/取自立法院直播

11月3日南沙太平島周邊海域齊聚美軍與大陸艦艇，國安局蔡明彥今天表示，國安局掌握相關船艦的確切位置，我們每天早上都在看著這些船位，但涉及機密。立委要求政府有所回應，宣示主權，蔡明彥說，海巡署與外交部有一個因應機制在運作。

立法院外交國防委員會上午審查國安局預算，國民黨立委陳以信表示，南沙太平島附近近日有美國與大陸船艦逼近，國安局是否掌握相關船艦近島多少浬？

陳以信說，美艦杜威號行經太平島12浬附近，為何如此接近，有無進入12浬內，美國與大陸有多少船艦，確切位置究竟如何，國安局是否掌握實況。

蔡明彥表示，考量與周邊國家水域重疊，在太平島應用的不只是12浬概念，還有6000公尺禁限制水域；至於確切船位，蔡明彥表示，這都有掌握，因為我們每天早上都在看這些船位，但相關情資涉及機密。

立委認為，艦艇若進入太平島12浬內，已算進入我領海了，國人有權知道外國是否侵害我主權、我是否應聲明立場，這有什麼機密可言。

蔡明彥表示，都有相關情資，目前相關船艦位置，我們有相關掌握，若進入12浬，都會通報到外交部，作必要處理。海巡署與外交部有一個機制在運作。

陳以信說，他根本沒看到外交部有所聲明，難道主權未受危害。蔡明彥指出，太平島當地主要狀況十分複雜，不僅海域重疊，無法只是從12浬概念衡量，須採禁制水域，用12浬會全部疊在一起。

陳以信表示，我國若不在主權受到侵害時表達立場，若不聲明，不主張，不發言，外國就會主張上地主權不是我們的，進入我12浬我們不能不講話，進入6000公尺我們不能不行動，但近三天他沒有看到政府依國際法上有任何聲明表達，太平島常駐艦艇沒有可以對抗他國大艦的船。

蔡明彥指出，海巡署興建3000噸巡防艦後，定期派赴太平島實施巡弋。立委追問，海巡人員有陸戰隊訓練，目前有多少兵力駐島，蔡明彥表示，島上約有180人到200人，立委建議，在當地情勢緊張之際，我國增加兵力，強化太平島防務，國安單位與至今上任7年來未到太平島的蔡英文總統前往視察，以宣示主權。蔡明彥表示，會將南海情勢研析提供政府高層參考。

國民黨立委江啟臣說，太平島上肉眼即可瞭望美中船艦接近，在區域情勢上會否擦槍走火，尤其台灣海峽中線已不存在，共機擾台架次成倍數成長，國安局如何看待。

蔡明彥表示，台海狀況背後有一個比較大的地緣政治圖像，中共在周邊軍事活動，不單只是台海，包括東海、南海甚至西太平洋，活動非常多，近日在西太平洋有大規模軍事活動。就情報單位會掌握預警徵候，探取背後具體政治意圖注意是否由演轉戰，但目前沒有看到台海戰爭一觸即發的警訊。

國安局 太平島 蔡明彥

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