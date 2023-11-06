【重磅快評】國家維安單位連番出錯是大事

軍、警、海巡等單位的屬性都是維護國家安全、社會穩定運作的守護者，但遺憾的是這些單位最近都有螺絲鬆了的狀況，出鎚『劇情』荒誕的程度，已不是讓人不可思議、嘖嘖稱奇，直覺懷疑這樣的安全插拴能保護誰的安全？恐怕自身、武器裝備都保不了。

日前傳出遊民闖進海巡署桃園艦登船睡覺，這件發生在五月下旬讓海巡丟臉的事，近日走完偵辦程序才曝光。事情是李姓街友夜裡發現基隆港泊靠的桃園艦舷梯掛在甲板未收，便循著舷梯登上桃園艦，閒逛一圈後很有品味的不進官兵普通艙，進入接待高官、貴賓的VIP艙，放心的呼呼大睡，第二天起床後在官兵艙房探頭探腦，才被船上人員扭送警方查辦。

檢方偵辦真傷腦筋，街友只是上船睡一晚，沒有偷武器裝備，不過輕易闖上船，卻把海巡經常不收舷梯、甲板沒有防護及警報裝置的陋習全暴露出來；李姓街友送辦後，海巡趕緊整飭維安，加裝艙鎖，做好甲板隔離。遊民闖進VIP艙爽睡的事如果傳出去，會成國際笑話。

國軍軍紀出狀況可是歷史悠久，過去基隆後火車站、萬華等地賊仔市都有賣國軍鋼盔、S腰帶、刺刀等軍品，應有盡有，這些裝備大多是阿兵哥偷出來賣的隨身品，危害性不算大；最近桃園警方在龜山查獲地下兵工廠，是桃園經營軍火買賣的黑幫開的，規模大到嚇人，不只有穿甲彈、手榴彈、防毒面具、一萬餘發子彈，甚至還有國軍才自美方獲得的刺針飛彈發射筒，循線追查，發現是軍、士官集團自軍隊盜出。

相對盜賣軍品，最近引起社會議論的事件相較輕微。一名趕上班的摩托車騎士在台北一處十字路口，不耐特勤車隊過街的紅綠燈管制長達兩、三分鐘，向特勤車隊豎中指抗議，他因此惹上麻煩，附近值勤的波麗士大人命他機車熄火，推到路邊訓斥好一陣子，「特勤車隊執行重要任務，豎中指抗議很不恰當。」波麗士大人不是人民保母嗎？怎麼對人民這麼凶？

這些維安環節當然螺絲鬆了，不只丟裝備、丟人、還丟失人民的尊重，小心。

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