新聞眼／太平島不太平 百噸艇宜速回防

蔡政府執政後，以駐防設備不足理由，撤回駐防南沙太平島的一百噸巡防艇，島上常駐船艇只剩十噸排水量的多功能巡防艇，缺乏嚇阻力，造成越南經常派遣海警船航抵島周邊，近期也騷擾我工程船。如今「南沙太平島港測浚深及碼頭整修工程」即將完成，新建岸電供水補給油料設備，當局應檢討具投射性能的救難巡防艇盡速回防太平島，以確保我在南沙的主權與執法權。

馬政府過去重視太平島建設，除配備四○高砲外，並曾在美方反對下，由馬英九親自登島視察，並派遣配備有火砲、水槍的一百噸救難巡防艇常駐。蔡政府執政後，以當地湧浪破壞船艇設備為由，撤回部署，並規畫新建「南沙太平島港測浚深及碼頭整修工程」。依海巡署最新向立法院報告內容顯示，碼頭除新建能防止湧浪的科技閘門外，繼馬政府在島上建設軍機油料庫外，此次也新建大型航船油庫，有助小、大型艦艇長期泊靠太平島鞏固防務。

觀察蔡政府長期以來對太平島的政策，縱使因應美國關切而採取低調，但經由碼頭浚深工程，島上近四年來建設不斷，不但透過浚深抽砂進行全島周邊護岸工程外，跑道尾新生地也不斷強化擴大，必要時可供延長跑道地基之用。尤其新建的航船油庫，具備戰略指標。

只是，在一百噸艇撤回本島期間，太平島上只有耐波力有限的十噸級多功能巡防艇駐防，周邊越南占駐的敦謙沙洲近年來除藉由抽砂填陸不斷擴大面積外，時有大型海警巡護船迫近，威脅我六千公尺禁限制水域。今年五月間，島上防湧閘門運抵南沙進入太平島航線前，就發生有越南海警船近距監控我工程浮塢船航行的案例，航近五十公尺內不斷攝影，但因我在太平島無常駐較大型船隻可出海護航，只能任由對方窺視騷擾。

海巡署與海軍碧海專案由大型巡防艦巡航南沙，但間隔周期大，常駐船隻才是國力延伸真底氣。太平島專為一百噸艇設置的防湧閘門已進入測試，當局應盡速派回船艇，周延防務。

商品推薦