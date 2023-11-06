南海互鬥 美中軍艦迫近太平島

海巡署最新送抵立法院的報告指出，近年南海情勢緊張，急需提升巡防能量。據悉，本月三日，太平島周邊數浬內，突然出現美、中軍艦與大批中共民兵船迫近太平島情形，島上肉眼瞭望即可目視船影集結，島上觀通迅速回報本島鎮海戰情，提升警戒狀況，情勢一度緊張。

海巡署昨天回應表示，南沙太平島周邊海域船舶動態，海巡署偕同國防部均能有效監偵，對各項狀況備有應對方案，且依現有能量可有效應處各種突發狀況；目前太平島碼頭港側浚深工程即將完成，可大幅提升我國南海人道救援能力。

我國南沙太平島港測浚深及碼頭整修工程即將告一段落，港區防湧閘門安裝驗收妥當，就在工程驗收過程中，島周邊出現不尋常船影集結。

據太平島雷達與瞭望所知，三日上午，先有美海軍杜威號驅逐艦（DDG 105）航經太平島周邊十二浬處水域，緊接共軍驅逐艦就出現在太平島岸上肉眼可視的數浬內位置；下午太平島周邊也出現大批中共形似漁船但甲板卻無漁網作業的民兵船，集結太平島周邊。經監聽CH16國際海事緊急通訊頻道，美中船艦雙方互聯喊話。

太平島周邊適用六千公尺禁限制水域，美、中相關船隻雖並未進入我禁限制水域範圍，但是因他國船艦迫近島周邊，島上下令提升警戒，海巡與駐島軍方密切關注周邊海域情勢發展，回報海巡鎮海指揮所，並透過海軍聯成系統通報即時戰情。

美國第七艦隊公共事務司令三日曾對外表示，杜威號驅逐艦（DDG 105）遵循國際法，在南海南沙群島附近執行航行自由行動（FONOP），主張航行權利和自由；杜威號當天在中國、台灣和越南都自稱具聲索權的海域進行無害航行，該行為維護了國際法承認的權利，是在自由和合法地使用海洋。

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