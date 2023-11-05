國軍克難不對稱戰法 朝野立委要求在淡水河實彈測試

國軍在近兩年漢光實兵演習時，都在淡水河反突擊科目驗證陸軍以M3浮橋車以油桶裝載爆裂物連接而成的「爆破鍊」，朝野立委月前提出質疑，認為這項戰法不易破壞共軍ZTD-05兩棲突擊車、歐洲野牛或726型氣墊登陸艇，因此決議要求國軍應採購退役商用氣墊船或以退役海鷗飛彈快艇，進行實彈測試。軍方沒有具體回應，但私下透露，因為淡水河平時有航運與小型漁船來往，實彈爆破有困難。

淡水河「機動爆破鍊」是在楊基榮中將擔任六軍團指揮官任內所發展出的克難戰法。據了解，陸軍利用現有彈藥發明的河口、澳口阻絕戰法很多，如現任陸軍特戰空降訓練中心指揮官郝思源上校，在任北高守備大隊長時，就曾以島上為數眾多的一零五公厘砲彈，研發出「砲彈水雷」，並經漢光演習驗證。

「砲彈水雷」是將105砲彈是置於原裝的防水塑膠筒內。將引信用雷管引爆芯裝好後，將每一枚105砲彈連筒，以漁業用浮球連結，再將各浮橋聯接起來。每枚砲彈設置的距離、數量依照所望效果調整。當目標接近時，以人工引爆，用以阻絕敵軍船艇進入澳口。

包括民進黨立委王定宇、國民黨立委江啟臣等眾多朝野立委向國防部表示，解放軍近年登陸作戰朝著「多層雙超」目標發展，從超越地平線以外的距離完成換乘，以多種載具同時從低中高不同空層發起衝擊，快速越過傳統登陸戰必爭奪的灘頭，直接將兵力投射到內陸。具體的載具包含了ZTD-05兩棲突擊車、歐洲野牛與726型氣墊登陸艇、米-17運輸直升機、運-20運輸機等。

決議表示，有鑑於此，國軍二零二二年漢光卅八號演習於淡水河口「反突擊」科目嘗試新戰法，陸軍以M3浮橋車部署油桶裝載爆裂物連接而成的「爆破鍊」，當敵軍氣墊登陸艇或高速艇通過時遙控引爆，以阻擋敵軍快速穿越淡水河直衝台北市中心實施「斬首」。

但決議表示，氣墊船向下吹氣將艇身抬離水面，因此面對水雷有兩個先天優勢，一是船上的磁性與震動不易傳入水中而啟動水雷，二是水雷引爆的震波比較不容易透過水體衝擊艇身，因此透過引爆水上爆裂物攻擊登陸艇的效果如何，仍需經過實彈驗證。油桶及爆裂物組成的爆破鍊成本不高，但由於國軍沒有氣墊船，因此或許可考慮對外購買退役的商用氣墊船或以退役的海鷗飛彈快艇代替做測試。

決議特別表示，共軍的七二六型氣墊登陸艇最大航行速度時速超過一百四十公里，以其艇長卅公尺計算，全速航行通過「阻絕鍊」時只有一秒鐘反應時間，以人工起爆能否抓緊時機是個挑戰，或許以感炸或碰炸引信啟動更能取得戰果。立委呼籲，無論是何種創新戰法，都需要實際驗證才能確認其可行性與評估實戰中可能獲得效果。

國防部並未具體回應這項要求，僅表示將滾動式檢討。有將領表示，美國獨立戰爭期間，為了阻止英軍船艦，溯哈德遜河北上增援作戰，美軍曾在該河面最狹窄處，設置攔截鐵鍊，阻絕航運，當地繫錬的要塞就是現在的西點軍校，在淡水河繫爆破鏈也是類似的作法，但相當老舊，這項戰法雖經近兩年漢光實兵驗證，但無法確認其可用性。

將領表示，傳統水雷對氣墊船無效，淡水河面最有效的阻絕，就是利淡江大橋、關渡大橋橋墩設置阻絕，如露出水面三公尺的反潛網，軍港的港口過去都有反潛網。但淡水河有航運及小型漁船，平時無法設置驗證。

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