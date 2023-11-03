美加軍艦護台海引來共機 陳建仁：別再造成台海不穩定
針對美加軍艦穿越台海，引發中國大陸不滿，昨晚20架共機逾越台海中線。行政院長陳建仁上午受訪表示，希望中國不要再繼續造成台海的不穩定，使得這個地區的繁榮受到影響。
陳建仁說，中共的所有軍事動向，國防部以及國安單位都有所掌握。政府一再地呼籲，台海是牽涉到整個和平穩定以及繁榮發展，是相當地重要，所以會和這些相關的國家來繼續維持台海的和平穩定，讓整個區域能夠和平繁榮，也會來注意相關的這一些動態。
此外，以巴衝突持續延燒，媒體詢問我國能否促成加薩走廊人道救援及呼籲以巴停火。陳建仁表示，政府譴責所有恐怖攻擊的作為，政府很關心當地難民的人道救援問題，會和世界各國來關注，希望戰爭能早點結束，和平早日到來。
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