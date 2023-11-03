快訊

印加冰封少女憂鬱神情重現！500年前被獻祭 科學復原容貌

快買！Type-C版AirPods Pro 2蘋果官網開賣 改善7亮點、到貨時間曝光

臉書貼文指同業拔錯牙 「盾牌牙醫」史書華辯解沒用…起訴了

美加軍艦護台海引來共機 陳建仁：別再造成台海不穩定

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。本報資料照片
行政院長陳建仁。本報資料照片

針對美加軍艦穿越台海，引發中國大陸不滿，昨晚20架共機逾越台海中線。行政院長陳建仁上午受訪表示，希望中國不要再繼續造成台海的不穩定，使得這個地區的繁榮受到影響。

陳建仁說，中共的所有軍事動向，國防部以及國安單位都有所掌握。政府一再地呼籲，台海是牽涉到整個和平穩定以及繁榮發展，是相當地重要，所以會和這些相關的國家來繼續維持台海的和平穩定，讓整個區域能夠和平繁榮，也會來注意相關的這一些動態。

此外，以巴衝突持續延燒，媒體詢問我國能否促成加薩走廊人道救援及呼籲以巴停火。陳建仁表示，政府譴責所有恐怖攻擊的作為，政府很關心當地難民的人道救援問題，會和世界各國來關注，希望戰爭能早點結束，和平早日到來。

台海 陳建仁 國防部 國安 中共 加薩走廊

延伸閱讀

改口核電是綠電？ 陳建仁：非核家園政策從未改變

林右昌稱已遏止詐騙 李彥秀拿數據打臉：請收幹話做點事

核能等於綠電？ 政院口徑反覆難適從

【重磅快評】少將貪汙判重刑 綠官繳錢就沒事？

相關新聞

美加軍艦護台海引來共機 陳建仁：別再造成台海不穩定

針對美加軍艦穿越台海，引發中國大陸不滿，昨晚20架共機逾越台海中線。行政院長陳建仁上午受訪表示，希望中國不要再繼續造成台...

更靜音、更快...盤點中共最新096型核潛艦的技術 恐成美國噩夢

據路透與俄羅斯衛星通訊社報導，中國大陸有可能在2030年之前，建造新一代096型核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）。美國海軍戰爭學院中國海事研究所今年8月發布的一份報告稱，新型潛艦將比以前的中國大陸潛艦更安靜。美國海軍情報分析師說，096型潛艦將成為美國的噩夢...

美加軍艦穿越台海 美：符國際法

美國海軍發布聲明表示，第七艦隊飛彈驅逐艦「裴拉塔號」和加拿大皇家海軍巡防艦「渥太華號」一日在公海自由航行海域例行性穿越台...

「四大火藥庫」兩座炸開了 接下來是台海？

世界真的很不平靜！全球公認的四大火藥庫「俄烏、以巴、南北韓、台海」，目前已點燃兩座。

中國對台介選 國安人士：「疑美論」轉為「和戰抉擇論」

2024總統與立委選舉僅剩70多天，國安人士今天表示，中國對台認知作戰已由「疑美論」轉為操作「和戰抉擇論」；近期山東號航...

顧立雄：美國保證 不因以巴、俄烏情勢影響對台海重視

以色列遭巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲，國安會秘書長顧立雄今天表示，美國一再保證，絕對不會因為俄烏情勢、以巴情勢影響對台海和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。