顧立雄：美國保證 不因以巴、俄烏情勢影響對台海重視

以色列遭巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲，國安會秘書長顧立雄今天表示，美國一再保證，絕對不會因為俄烏情勢、以巴情勢影響對台海和平穩定重視，一定會強化我方國防力量。

立法院司法及法制委員會今天審查總統府相關預算。民進黨立委劉建國詢問，最近外媒報導，哈馬斯領袖稱俄羅斯是哈馬斯突襲以色列的受益者，並稱中國正在考慮對台發動類似突襲？

顧立雄說，他有看到這則訊息，不認為這個判斷是正確的，以色列跟哈馬斯衝突一發生，蔡英文總統已經召集相關單位討論，相關情勢每天都會提出，報告給總統，「有關對台灣可能發動類似攻擊，還沒有看到任何跡象存在。」

劉建國追問，但共機擾台今年突破將4000架？

顧立雄說，都有做相關兵推，相關因應策略都有討論，哈馬斯對以色列攻擊，並不是如同中國要奪島的狀況，但也不能排除對方為了瓦解民心猝然攻擊，或藉由演習「由演轉戰」，相關預警徵候都會進行研判。這樣的研判，每幾個小時就會接獲相關情資，運用偵監系統來做，不是一天，而是共擊襲擾架數到達一定程度後，一定要通報國安會及總統，包括國防部、國安局，這是每天的工作範圍，對兩岸的狀況有非常嚴密的監控。

顧立雄也說，俄烏戰爭也是每天要接受報告的事項，要關切的是全球局勢，俄烏戰爭打到現在，也是每天都有相關報告進來，美國也一再保證，絕對不會因為俄烏情勢、以巴情勢影響對台海和平穩定重視，一定會強化我方國防力量。

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