共軍海空聯訓 大批機種豪華編隊穿越巴士海峽
共軍機艦昨（31）日大批出海，國防部紀錄有40餘架次各類軍機，編隊穿出巴士海峽，配合位於我東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。
國防部上午發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」指出，10月31日6時至今（1）日6時止，國軍偵獲共機43架次、共艦7艘次，在台海周邊活動。其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域37架次。
值得注意的是，國防部所提供情資中，首度出現多機種在同一航線上的現象，包括1架運-9通信對抗機、運-8電偵機、無偵7無人偵察機、2架運油-20空中加油機。其餘包括6架蘇愷-30戰機、16架殲16戰機、2架殲-10戰機、4架轟-6K機、2架空警-500都一同穿出巴士海峽抵達我東南空域。另有2架殲10戰機在台灣海峽中線越線於西側佔位飛行。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部昨日曾表示，共軍機艦是執行聯合戰備警巡，並配合位於我東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。
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