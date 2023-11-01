共軍海空聯訓 大批機種豪華編隊穿越巴士海峽

紐約時報以調查報導，詳列了以色列情報單位判斷10月7日凌晨3點左右，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的行動只是另一次夜間演習。而讀這篇報導，讓人想起了電影《末日之戰》（World War Z）中，布萊德．彼特主演的聯合國調查員在耶路撒冷與猶太人的對話：「如果十個人中的前九個人，看到同樣資訊，得到相同結論，第十個人就有義務反對」。顯然，這次以色列情報機構裡，很可能缺少了「第十人」。

2023-11-01 07:30