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哈瑪斯模式攻台？ 國防部：已掌握共軍各可能行動方案

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部發言人孫立方少將。圖/國防部
國防部發言人孫立方少將。圖/國防部

哈瑪斯高層宣稱中共對其突襲以色列的「阿克薩洪水行動」模式有興趣，考慮對台灣進行類似攻擊。國防部今表示，國軍依戰備規定應對敵情威脅，以料敵從寬態度看待中共所有可能採取的行動，現已掌握共軍各種可能行動方案，並能適切應處。

哈瑪斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashal）日前受訪宣稱，中共對哈瑪斯這次突襲行動相當感興趣，軍事院校將教授這次的攻擊事件，並考慮對台灣進行類似攻擊。

國防部上午舉行記者會，列席的情次室情研中心情報官羅正宇表示，恐怖主義危害國際安全甚鉅，印太地區的整個的安全與繁榮，也攸關全球的發展與穩定。國軍會持續依照這個敵情的威脅，強化自我防禦能力，並積極與友盟合作，提升嚇阻力量，適應各項的威脅與挑戰。

國防部發言人孫立方則表示，中共近年來對我國不管是文攻、武赫，或各種配合武力行動進行威嚇的行為，近年變本加厲，不管是從去年美眾議院議長裴洛西來訪之後從事軍演，至今年蔡總統出訪，中共都從事一連串行動來展現意圖。因此，中共是目前我們面臨的最重要的一個國家安全的威脅，所以不管偷襲或其他文攻武嚇，國軍對於中共所有可能採取的行動，都做了非常縝密的分析跟觀察，對於情報掌握，國防部透過各種手段進行掌握，應對都包含在突發狀況處置規定裡面。

孫立方表示，國軍近年來整體執行，依戰備規定應對敵情威脅，以料敵從寬態度看待中共所有可能採取的行動，已掌握共軍各種可能行動方案，並能適切應處。

中共 國防部 國軍

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