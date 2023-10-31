共機與山東艦今在台海周邊實施海空聯訓 國軍嚴密監控

每年國軍漢光演習，都可以看到C-130運輸機演練空投物資。但將貨物投落地面，要如何將物資準確投到地面友軍手中，不至於反替敵軍「送禮」？如何避免裝備在落地時摔壞？動作看似簡單，其實箇中學問超大。另外，美軍1960年代開發出一種新式空投方式，可將包括輕戰車等重型物資，精確投在小範圍目標區內，由於效率很高，包括我國在內的盟邦紛紛學習引進。然而如今美軍卻明令，不准再使用這種空投，究竟是為什麼？

2023-10-31 07:30