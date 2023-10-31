共機與山東艦今在台海周邊實施海空聯訓 國軍嚴密監控
國防部今天表示，共軍快慢機隊上午大批出海，23架次逾越中線及其延伸線進入我西南空域，配合位於我東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。國軍嚴密監控中。
國防部表示，今（31）日上午陸續偵獲中共殲-11、殲-16、蘇愷-30、運油-20、轟-6、空警-500、運-8、運-9及無人機等出海活動，其中23架次逾越中線及其延伸線，進入我西南空域，執行聯合戰備警巡，並配合位於我東南應變區外的山東號航艦編隊實施海空聯訓。
國防部說，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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