國防部：規格鑑測中心獲TAF標誌 國造抗彈板認證無誤
周刊報導，軍備局為國軍官兵產製的抗彈板，有4.5萬餘件沒有財團法人全國認證基金會（TAF）的認證標誌，安全性恐大打折扣。國防部今天否認相關報導，稱軍備局鑑測國軍軍品裝備的規格鑑測中心，早獲TAF標章認證，抗彈板通過該中心鑑測，機構得選擇是否將認證標誌放置於報告中，並不影響測試結果。
周刊報導，軍備局在2018年2月至8月間產製、大量使用於防護頭盔與戰鬥背心的抗彈板，竟高達4.5萬餘件未見財團法人全國認證基金會（TAF）的認證標誌，安全性恐大打折扣，相關裝備更已發配第一線部隊使用，官兵的安全令人擔憂。
國防部今(31)日說明，軍備局第205廠於105年依陸軍作戰需求，參考美國司法協會(NIJ)測試標準，完成戰鬥個裝之研製與測評；復於106年6月2日，通過美國切斯比克實驗室測試合格、量產迄今，品質均符合規範。
國防部指出，軍備局規格鑑測中心為國軍軍品鑑定測試之專業單位，負責執行國軍制式火砲、彈藥出廠鑑測，以及防護器材測試、軍品物料材質檢驗等。該中心為彰顯戰鬥個裝品質符合國際規範，於106年9月申請全國認證基金會(TAF)認證，至107年3月29日正式獲得。
國防部說明，依TAF規範，機構得選擇是否將認證標誌放置於報告中，並不影響測試結果。鑑測中心於107年10月起標示TAF標章，媒體報導部分戰鬥個裝未通過認證並非事實。
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