4.5萬件抗彈板無認證 賴士葆：拿士兵的命開玩笑

根據媒體披露，軍備局2018年2月至8月間產製，使用於防護頭盔與戰鬥背心的抗彈板，超過4.5萬件沒有全國認證基金會（TAF）的認證標誌，安全性有疑慮。國民黨立委賴士葆今表示，若屬實，真的是把士兵的命拿來開玩笑。

根據媒體報導，近5年國防部提供官兵的防護頭盔、防彈背心及抗彈板，約有12萬2千多套，以陸、海、空軍為大宗，未獲得TAF認證的防護頭盔與戰鬥背心總數超過4萬5千件，全數發交基層部隊使用，相關裝備是否能保障基層官兵官兵的安全，為外界所懷疑。

賴士葆說，若屬實，真的是把士兵的命拿來開玩笑。國防部對這事情要認真嚴肅對待，要做一連串公開展示，讓大家知道，背心沒有問題。誰家裡沒有小孩，男孩要當兵，穿了沒法防彈，穿了幹什麼？

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