中共向哈瑪斯取經攻台？專家認為無法運用在台海戰場

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，共軍武力犯台是大規模的渡海作戰，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯襲擊以色列行動中所用的地道掩蔽與非正規入侵手段，無法在台海戰場上運用。

哈瑪斯海外領導人馬夏爾（Khaled Mashal）日前受訪宣稱，中共對哈瑪斯這次突襲行動相當感興趣，軍事院校將教授這次的攻擊事件，並考慮對台灣進行類似攻擊。

揭仲表示，這次哈瑪斯的「阿克薩洪水行動」，讓以色列在猝不及防的狀態下遇襲，固然令國人印象深刻，但這種情形在共軍武力犯台時，不太可能發生。因為共軍武力犯台，牽涉到將數十萬部隊與大量的物資，跨越海峽運送到台灣的陸地與周邊之海空域，人力、物力的集結與前運規模非常浩大，根本難以遮掩。例如海空軍的調動、徵用商船與大量裝備物資鐵公路運輸，就完全無法「地下化」。而共軍的彈道飛彈攻擊與渡海作戰的發動，中間也不會間隔太久，因此在共軍飛彈升空前，相關的動員與集結工作必然早已開始。

揭仲說，共軍是渡海作戰，在台灣海峽最窄也有110公里的情況下，哈瑪斯的地道戰、輕航機、飛行傘等非正規入侵手段，完全派不上用場；頂多對少數離中國大陸陸地非常近的外島，如小金門與大膽島等，乍看之下還有些作用。但在共軍掌控外島制空權與制海權的情況下，似乎也沒必要用這些非正規手段，頂多是在攻擊開始前，利用小型無人機破壞若干警告監視系統或無人砲塔，讓少數人員先潛入。

揭仲說，其實哈瑪斯這次襲擊以色列的手段，反而很適合新疆與西藏的分離主義武裝人員，用來襲擊共軍為了戍守這些地廣人稀的地帶，所設置的許多相對孤立的營區、據點、哨所，或伏擊共軍派出的邊境巡邏隊。例如哈瑪斯運用商用小型無人機攜帶炸彈，破壞以色列在加薩邊境的無人砲塔與監視系統，或利用地道發射自製火箭攻擊以軍的做法，在新疆與西藏等地就很可能被複製。因此，揭仲認為，中共如果真的跟哈瑪斯取經，應該不是為了攻台，而是擔心在陸上邊境地帶遭到類似手段的攻擊。

揭仲指出，共軍擔心的，應該是中國大陸邊境地區，例如新疆和西藏的分離主義武裝人員，可能會學習哈瑪斯的手段，對分布在漫長警戒線上的共軍營區、據點、阻絕設施、無人槍塔與無人監視系統，甚至巡邏隊進行攻擊。

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