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軍友社榮譽理事長李棟樑慰問海軍艦指部、陸戰隊

聯合報／ 記者程嘉文／即時報導
軍友社榮譽理事長李棟樑慰問海軍班超艦。圖/軍聞社
軍友社榮譽理事長李棟樑慰問海軍班超艦。圖/軍聞社

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑今天（30日）前往海軍左營基地，慰問海軍艦隊指揮部與陸戰隊指揮部。李棟樑表示，面對共艦侵擾，海軍官兵不畏威脅，堅定捍衛前線，戮力守護國家主權，犧牲、奉獻精神令人敬佩。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉等人，上午搭乘高鐵到高雄左營，登上成功級班超號巡防艦，並致贈單位慰問金。國防部副部長徐衍璞也代表部長邱國正頒贈慰問品，肯定官兵24小時堅守崗位、守護海上安全的表現。

敬軍團一行隨即轉往陸戰隊指揮部，李棟樑回憶，民國103年他剛接任軍友社，就發生前鎮氣爆事件。陸戰隊官兵不顧現場仍有爆炸危險，進入災區協助民眾，令自己至今感念。因此他特別請陸戰隊安排，與當年第一時間投入高雄氣爆救災行列的陸戰隊員會面，再一次對他們表示感謝。

109年陸戰隊99旅在演習中發生翻艇意外，造成3位官兵殉職。艇長陳志榮上士追晉為士官長，陸戰隊也將其懷孕的太太李慧君聘為雇員，協助她照顧家計。事發第一時間，李棟樑就南下探望官兵家屬。此後每次到陸戰隊，都會安排給李慧君的女兒盼盼一個慰問金紅包，今天也不例外。

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