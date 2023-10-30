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邱國正：我國啟戰原則是被迫的 只有應戰沒有主動求戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正。圖／本報資料照
國防部長邱國正。圖／本報資料照

針對我國的啟戰與終戰指導，國防部邱國正上午在立法院表示，我國啟戰原則是被迫的，沒有主動求戰的問題，而是應戰。他說，國家啟戰與否必須考量偵蒐力、機動力、指通力、打擊力與後支力夠不夠，尤其是後支力，就不是軍中單方面可撐起。

邱國正今天受邀率情治官員列席立法院外交及國防委員會，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」為題進行專案報告，並備質詢。

國民黨立委吳斯懷質詢表示，選舉造成兩岸緊繃氣氛，變成戰爭與和平選擇，他肯定國防部積極備戰，但國家不可有引戰作為，要考慮國家利益。蔡政府執政8年來不願意面對國家戰略規劃，搞隱性台獨，從不思考國家面臨戰爭啟戰與終戰指導為何，且應先思考終戰指導。蔡政府不做政軍備兵推，只有國防部拼命備戰、增加武器裝備。

邱國正回應表示，一個國家要啟戰並非單方面，國家啟戰與否必須考量偵蒐力、機動力、指通力、打擊力與後支力夠不夠，尤其是後支力，就不是軍中單方面可撐起；我國啟戰原則是被迫的，沒有主動求戰的問題，而是應戰，所以我國有應急作戰、全面準備，計畫就是這樣來的。

他說，政軍兵推的確很重要，但事實上這幾個狀況都在演練，如國家重要基礎設施，各部會尤其全動署成立後，全國重要關鍵基礎設施如發電廠、水利設施防護，都在不斷檢討，融合在萬安與民安演習中。現在民安演習許多科目由軍中提供，交通、網路、電力遭破壞如何反應，各地方政府都在演練中。

國安局副局長徐錫祥表示，戰爭是全民不願意面對的問題，因此我們不要有發動戰爭的因素產生，至於備戰，各部會確須有所準備因應，全民都應共同準備努力。

戰爭 國防部 邱國正

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