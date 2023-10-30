聽新聞
test
0:00 / 0:00
新型戰車掩體與訓練場進度落後 邱國正：分批分年施作
台灣對美採購M1A2T新型戰車首批明年交裝抵台，但戰車掩體至今未發包，坑子口訓練場也仍在整建中。國防部長邱國正今天在立法院表示，相關工作確實有些困擾，並面臨缺工、缺料等問題，但仍將分批、分年進行施工，而且目前仍有戰車掩體可用。
邱國正今天受邀率情治官員列席立法院外交及國防委員會，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」為題進行專案報告，並備質詢。
有關我國對美採購M1A2T新型戰車，明年38輛交裝抵台，但戰車掩體與訓練用的新竹坑子口靶場仍待整建，是否會影響訓練期程。邱國正會前受訪指出，相關工作推動確實有些困擾，並面臨缺工、缺料等實際問題，但國防部也關關克服，因為推動工作有很多方式，有時推動工作不順利，「國軍不會兩手一攤、沒輒」，會透過分批、分年施工等方式進行，而且目前仍有相關掩體可使用。
陸軍曾表示，為確保施工期間訓練不間斷，相關訓練設施規劃採「分區、分段、分時」方式整建，期間仍可供新式戰車射擊訓練。
👉2024選戰最前線
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言