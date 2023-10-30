新型戰車掩體與訓練場進度落後 邱國正：分批分年施作

台灣對美採購M1A2T新型戰車首批明年交裝抵台，但戰車掩體至今未發包，坑子口訓練場也仍在整建中。國防部長邱國正今天在立法院表示，相關工作確實有些困擾，並面臨缺工、缺料等問題，但仍將分批、分年進行施工，而且目前仍有戰車掩體可用。

邱國正今天受邀率情治官員列席立法院外交及國防委員會，以「兩岸情勢嚴峻下檢討國軍軍紀、軍品管理及防止國防機敏訊息洩密對岸之精進作為」為題進行專案報告，並備質詢。

有關我國對美採購M1A2T新型戰車，明年38輛交裝抵台，但戰車掩體與訓練用的新竹坑子口靶場仍待整建，是否會影響訓練期程。邱國正會前受訪指出，相關工作推動確實有些困擾，並面臨缺工、缺料等實際問題，但國防部也關關克服，因為推動工作有很多方式，有時推動工作不順利，「國軍不會兩手一攤、沒輒」，會透過分批、分年施工等方式進行，而且目前仍有相關掩體可使用。

陸軍曾表示，為確保施工期間訓練不間斷，相關訓練設施規劃採「分區、分段、分時」方式整建，期間仍可供新式戰車射擊訓練。

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