新聞眼／國軍裝備抗炸設施匱乏 提升防衛力打折扣

國防部長邱國正與國民黨立委費鴻泰日前為戰力保存議題發生激烈口角，關切焦點雖然是潛艦，但三軍其他主力裝備在面臨共軍「第一擊」時的存活率，都值得重視。

國軍對美大舉採購新型裝備，但對戰力保存卻遲未有新的作為或理念，抗炸設施匱乏，主力戰具平時露天停放，恐難避免遭共軍衛星即時偵照、打擊的高風險。

國軍歷年漢光演習實兵第一項科目就是戰力保存，操演唯一有洞庫實施隱蔽者，是空軍各式戰機，狀況提升後分別進入花東佳山、石子山洞庫實施隱蔽，其他各式海陸艦艇、戰甲車與機動飛彈車，則是疏散出營、出港，前往野戰陣地與特定水域。

地面戰甲車部隊歷年練演過各式偽裝，能否避開共軍衛星即時偵照，是機率問題。尤其戰甲車平時在營多半露天儲放，始終缺乏周全的抗炸設施，若面對敵軍突襲，戰時存活堪慮。

以新型戰車為例，陸軍廿年前就曾為準備採購M1A1戰車，在桃園龜山建設具備隱蔽車庫設施的金龍營區，此地當年為四九師指揮機構駐地，師長就是推動採購M1戰車的國防部前部長嚴德發，這處營區可就近箝制國一高速公路進入北市的林口交流道，歷年陸續為陸軍二六九旅戰車營、聯兵營駐地，據了解仍是未來部署M1A2T戰車營區之一。只是當年美方遲未同意出售戰車，隨軍事科技日新月異，示範營區設施早就不符現代軍事要求，必須更新。

我國機敏軍事工程因保密程序禁用外籍移工，面對台灣工程界嚴重缺工，人事成本高漲，向來是廠商不願投入承造的原因之一。相應的軍事土木工程設施趕不上軍備採購接裝的速度，造成裝備性能無法百分百發揮，已發生在天弓三型防空飛彈的部署上。當局只顧四處採購引進大批軍備，營造積極建構戰力形象，但儲存設施無法及時部署，防衛能力可相應提升？不無疑問。更何況，不僅新型戰車如此，空軍準備接裝的F-16C/D戰機也有相同顧慮。

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