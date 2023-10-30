新戰車M1A2T明年抵台 興建掩體卡關

陸軍司令部日前證實，我對美採購M1A2T主力戰車首批卅八輛，明年底起陸續抵台，但陸軍計畫為戰車新建的四十五座戰甲車掩體，在全案設計案決標後，設計承商卻表示預算額度不足，須自九億元額度提高到十七億元，要漲成兩倍方能施作，否則只能興建廿座，全案至今無法招標；而戰車訓練用的裝訓部長安營區、坑子口靶場整建工程，工程進度也全面落後。

針對上情，陸軍參謀長陳建義坦承，車堡興建問題是經過綜合報告書評估的結果。而坑子口靶場預定明年七月完成水土保持工程，年底新戰車抵台後，戰車砲射擊會安排二○二五年的六、七月在坑子口實施，陸軍屆時將分區分時訓練。坑子口整建工程在二○二六年完工。

陸軍戰甲車目前多採露儲，戰力保存能量堪慮，無法抵禦敵人「第一擊」。立法院外交及國防委員會日前審議國防部明年度預算案，陸軍針對新接裝的一百零八輛M1A2T戰車，規畫有陸軍戰甲車掩體興建工程案，計畫期程自二○二二至二○二五年實施興建的，全案總預算九億元，明年原應支用四億四千五百萬元，現在卻被陸軍修訂調降成廿萬元。立委質疑，明年已是全案倒數第二年，此案卻毫無進度，非常嚴重。

國民黨立委馬文君質詢，此案預定興建四十五座戰車掩體，編列九億餘元，但設計公司得標後卻通知須漲價為十七餘億元。立委認這家專管公司曾參與國軍多項相關標案，投標時應知軍方興建標的數量與經費，得標後卻稱全案不能施作，要從九億漲價到十七億元，全案漲價成兩倍預算才願繼續執行？立委認為離譜。

馬文君披露，專管公司要求，若不增加預算，全案須減成廿座，陸軍須清楚說明，控管上出了什麼問題？將對整體戰力保存有何影響？不能讓專管公司予取予求。

民進黨立委王定宇並表示，M1A2T主力戰車明年就要交裝抵台，但包括訓練所需的陸軍裝訓部長安營區訓練場與裝訓部坑子口訓場整修工程，在二○二二年也因招標不順與工程進度問題，因此拆分兩個階段。但至今年八月止，工程進度僅百分之廿一點零三，軍方必須找出影響工程問題，否則影響訓練。

馬文君、國民黨立委廖婉汝等人也質疑，戰車交裝在即，坑子口靶場目前僅水保工程標出，全案要延半年以上，陸軍卻無法清楚說明原因。

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