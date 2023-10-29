反潛火箭延壽 服役50餘年濟陽級艦 還要服役7到10年

1970年代下水服役的海軍濟陽（諾克斯）級飛彈巡防艦，至今已服役50餘年，海軍現計畫陸續耗資800萬元由中科院評估為艦上所配備的「ASROC」反潛火箭實施延壽。海軍司令部表示，在海軍自建輕型巡防艦戰力尚未建構完成前，海軍現有6艦濟陽級艦將必須再使用7到10年。

共軍艦艇近年在東部水域與我艦對峙，上世紀70年代下水、至今已服役50餘年的濟陽級艦因外表「飽經風霜」，面對共軍新銳艦艇，常遭共軍拍攝用以譏諷我軍裝備老舊，謔稱為「老爺艦」。

立法院外交及國防委員會日前審議國防部2024年度預算案，國民黨立委馬文君質詢指出，海軍將針對海基反潛火箭進行延壽與鑑測案，但海軍現役的反潛火箭都裝設在先前已汰除的陽字號與未來二代二級艦成軍後也將汰除的濟陽級艦上，既然快要汰除，海軍再耗資5200餘萬元為裝備延壽意義何在？且美軍現役反潛火箭都屬垂直發射性能，海軍是否應跟進？

海軍參謀長吳立平表示，這5200餘萬元是海軍明年全年度一般彈藥購置及維護的預算案，有關「ASROC」反潛火箭是編列800萬元預算，預劃在2024至2025年，針對彈體藥柱進行檢測，因為海軍曾於2004年委由中科院作過藥柱檢測與改裝，整個效期是20年，所有火箭至2024年開始將陸續到期，同時需陸續檢測確定後續狀況。

他表示，在海軍輕型巡防艦尚未建構完成前，濟陽級艦保守估計後續「還會用到7到10年不一定」，因此要確保彈藥完整。而反潛火箭的妥善，後續要等明後年完成評估報告，才會確定。朝野立委決議凍結100萬元預算，要求海軍提出說明報告經同意後解凍。

海軍於90年代陸續引進8艘美軍退役的諾克斯級飛彈巡防艦，利用其配備拖曳聲納的特點，部署在東部水深地帶實施反潛巡弋任務，目前還有6艘服役中。

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