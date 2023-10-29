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陸軍：國造無人機反制系統防禦干擾距離五百公尺以上

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院自行開發的無人機干擾系統。圖／取自中科院官網影片
中科院自行開發的無人機干擾系統。圖／取自中科院官網影片

陸軍司令部證實，中科院目前研發中的無人機反制系統，反制距離達500公尺以上，中科院整合廠商研發的干擾系統原型，將可以有效滿足國軍需求。

陸軍、海軍、憲兵預計於113至114年度合計採購26套「無人機反制系統」，國防部已於112年7月31日與廠商簽約，由國防工業發展基金會補助所需經費6000萬元，由中科院整合民間廠商能量，研發2套原型系統，但此案預計今年11月28日才能完成研發，驗證是否符合需求尚未可知，但海軍與陸軍已合計編列預算總經費9億8963萬8千元準備採購。

立法院外交及國防委員會日前審議國防部113年度預算案，國民黨立委廖婉汝表示，遙控無人機防禦系統反制能量，可否因應當代無人機鏡頭技術，而中科院是否順利轉承包給民間？此案經濟部提供四家民間廠商，建構出系分系統作為後續採購標準，未來招標能夠統一嗎？

陸軍參謀長陳建義答詢表示，當代無人機鏡頭技術大幅提升，要拍攝到2公尺物體，必須要接近到500公尺以內，所以現行研發的干擾系統可以有效滿足。

至於中科院是否可轉承包，他表示，依國防法第22條：武器裝備獲得應以國內自製為優先。中科院具相關開發相關系統技術，此案中科院自製比例佔30％，其他採購國內零組件佔70％，所需組件都是中科院循市場機制廣徵符合廠商參與。

中科院 陸軍 國防部

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