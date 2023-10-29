中海艦維修決標 海軍：預定由台南市府承接管理

海軍司令部表示，「中海艦基礎維護及現況調查計畫」已於9月份標出，此案總經費7400餘萬元，文化部支付60%經費，海軍自籌40%約3000萬餘元經費，海軍已與台南市政府於110年簽定意向書，中海艦完成維修後將由台南市府負責維管，經與市府再度聯繫確認此事，初估每年需400至500萬元管理費用，預定由市府負責，但若生變，將依文資法規定再與文化部協商。

曾在台海八二三砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，被文化部定義為重要古物，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。

中海登陸艦是海軍第一艘美製戰車登陸艦，民國35年在青島移交，歷經國共內戰，外島運補，遣送大陸偷渡客等任務，航行55萬6700浬，相當於繞行地球近26圈。

中海艦曾在八二三砲戰立下戰功，擊沉共軍魚雷快艇，99年2月除役，停泊高雄旗津達11年，因除役已久，船身鏽蝕嚴重，海軍原已標給拆船業者當廢鐵販售，經過民眾爭取後，由文化部列為文化資產。

立法院外交及國防委員會日前審議國防部113年度預算案，民進黨立委羅致政質詢表示，中海艦維修案決標金額為7100餘萬元，但完整預算案並不見於預算書本，且名稱現在變成中海艦基礎維護及現況調查計畫，與招標案不同。

海軍參謀長吳立中田應表示，此案9月份已標出，今年112年度是文化部出的2000多萬元，全案總價7400餘萬元。立委質疑，這樣形成文化部出錢，後續立法院一定要埋單？而立法院尚未審議，全案即已決標，預算程序有問題。

吳立中則表示，此案文化部付60%預算，海軍自籌40%約3000萬餘元，文化部後續將支付相關款項。而此案為延續性案，籲請立委支持。

吳立中表示，海軍已與台南市政府於一百一十年簽定意向書，中海艦完成維修後，將由市府接管。但綠委質疑，台南市是說修好再來談，以後維護與管理費用誰來處理？吳立中則說確定由台南市府處理，上月已與市府再度聯繫確認，初估每年需400至500萬元管理費用。

羅致政詢問表示，目前沒有其他縣市有意願接管？海軍表示，確曾發文各縣市徵詢意願，但未獲回應。吳立中表示，海軍現在會與台南市府全力聯繫此事，但若生變，會依文資法規定再與文化部協商。

國民黨立委馬文君則表示，中海艦維護之際，台南市府信誓旦旦要接，但現在可能變掛，海軍編列這麼多錢維護，明年再投入3000萬元，修好後若沒縣市政府要，會很麻煩，所以凍結主要目的是船要交出再解凍。全案最後凍結100萬元。

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