快訊

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中海艦維修決標 海軍：預定由台南市府承接管理

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
停泊在旗津的中海艦近照，可見到船體鋼板鏽蝕嚴重。圖／讀者周民孝提供
停泊在旗津的中海艦近照，可見到船體鋼板鏽蝕嚴重。圖／讀者周民孝提供

海軍司令部表示，「中海艦基礎維護及現況調查計畫」已於9月份標出，此案總經費7400餘萬元，文化部支付60%經費，海軍自籌40%約3000萬餘元經費，海軍已與台南市政府於110年簽定意向書，中海艦完成維修後將由台南市府負責維管，經與市府再度聯繫確認此事，初估每年需400至500萬元管理費用，預定由市府負責，但若生變，將依文資法規定再與文化部協商。

曾在台海八二三砲戰中遭魚雷擊傷，仍奮勇開砲擊沉兩艘共軍艦艇的「功勳艦」中海軍艦，被文化部定義為重要古物，現仍持續滯留在高雄旗津軍用碼頭。

中海登陸艦是海軍第一艘美製戰車登陸艦，民國35年在青島移交，歷經國共內戰，外島運補，遣送大陸偷渡客等任務，航行55萬6700浬，相當於繞行地球近26圈。

中海艦曾在八二三砲戰立下戰功，擊沉共軍魚雷快艇，99年2月除役，停泊高雄旗津達11年，因除役已久，船身鏽蝕嚴重，海軍原已標給拆船業者當廢鐵販售，經過民眾爭取後，由文化部列為文化資產。

立法院外交及國防委員會日前審議國防部113年度預算案，民進黨立委羅致政質詢表示，中海艦維修案決標金額為7100餘萬元，但完整預算案並不見於預算書本，且名稱現在變成中海艦基礎維護及現況調查計畫，與招標案不同。

海軍參謀長吳立中田應表示，此案9月份已標出，今年112年度是文化部出的2000多萬元，全案總價7400餘萬元。立委質疑，這樣形成文化部出錢，後續立法院一定要埋單？而立法院尚未審議，全案即已決標，預算程序有問題。

吳立中則表示，此案文化部付60%預算，海軍自籌40%約3000萬餘元，文化部後續將支付相關款項。而此案為延續性案，籲請立委支持。

吳立中表示，海軍已與台南市政府於一百一十年簽定意向書，中海艦完成維修後，將由市府接管。但綠委質疑，台南市是說修好再來談，以後維護與管理費用誰來處理？吳立中則說確定由台南市府處理，上月已與市府再度聯繫確認，初估每年需400至500萬元管理費用。

羅致政詢問表示，目前沒有其他縣市有意願接管？海軍表示，確曾發文各縣市徵詢意願，但未獲回應。吳立中表示，海軍現在會與台南市府全力聯繫此事，但若生變，會依文資法規定再與文化部協商。

國民黨立委馬文君則表示，中海艦維護之際，台南市府信誓旦旦要接，但現在可能變掛，海軍編列這麼多錢維護，明年再投入3000萬元，修好後若沒縣市政府要，會很麻煩，所以凍結主要目的是船要交出再解凍。全案最後凍結100萬元。

海軍司令部 文化部 台南

延伸閱讀

【重磅快評】民進黨「可以有小三，但不能是大陸小三」的怪異邏輯

趙天麟退選！ 資深媒體人發現「可怕的巧合」：這裡陣亡率非常高

趙天麟不倫陸女 黃智賢酸：把親中示範到新高度

點名多位不倫綠營 徐巧芯開酸趙天麟：「親」中是生活

相關新聞

陸軍：國造無人機反制系統防禦干擾距離五百公尺以上

陸軍司令部證實，中科院目前研發中的無人機反制系統，反制距離達500公尺以上，中科院整合廠商研發的干擾系統原型，將可以有效...

中海艦維修決標 海軍：預定由台南市府承接管理

海軍司令部表示，「中海艦基礎維護及現況調查計畫」已於9月份標出，此案總經費7400餘萬元，文化部支付60%經費，海軍自籌...

空投不亂投／國軍採購精準空投系統 降落傘配GPS防止物資被敵軍撿走

陸軍航特部採購「精準空投傘具系統」去年決標，依約11月必須進行測試。這套系統引進後，國軍未來的物資空投作業，不再只能碰運氣，而可在水平距離30公里以外，將物資投放到特定小範圍。不過由於軍方訂定的空投精確度標準相當嚴格，屆時能否通過，還有變數；未來系統到底要如何運用，也仍存有一定的爭議。

美記者：多名台灣官員強調維持現狀 不會給中國開戰理由

美國雜誌「國家評論」資深政治特派員葛瑞吉提昨天發表文章記錄訪台見聞，從俄羅斯與烏克蘭的戰爭談到兩岸局勢，並提到多名台灣官...

防長、立委過招 掀火藥味

立法院會昨天總質詢，國民黨立委費鴻泰針對潛艦戰力保存議題，與國防部長邱國正脣槍舌戰，費鴻泰詢問潛艦靠岸的港口能否承受「哈...

兩岸開戰義務役躲不了戰火？陳建仁：無前線後備之分

行政院長陳建仁今赴立法院會備詢，國民黨立委鄭正鈐就義務役是否於發生戰爭的時候上戰場，陳建仁說，台灣這麼小的土地，沒有前線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。